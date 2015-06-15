2015/6/15黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/15 12:25

基本面：

"周一(6月15日)亚市早盘，国际现货黄金呈现小幅冲高回落行情，目前徘徊于1182美元/盎司一线。周末消息强化希腊债务局势忧虑，为金价盘初带来提振，但本周更关键的美联储决议将来袭，市场纷纷料其将释放9月加息信号，金价上行受此限制。相比于受希腊局势支撑，本周黄金更需警惕遭美联储加息信号“炮轰”。

美元指数周初跳空高开，预期涨0.22%至95.16，本周市场聚焦美联储决议，市场料美联储将释放9月加息信号，关注美元多头信心重新爆发。

欧元兑美元周初跳空低开逾40点，目前跌0.37%至1.1227，近日涨势在1.1380附近受阻带来短期下跌风险，希腊危机及退欧情绪忧虑弥漫，希腊寄望本周四(6月18日)周四达成协议。"

技术面：

上周金价收出阳线，macd在0轴弱势震荡，鉴于布林中轨走势，金价或可能继续陷入震荡，如果是这样，那么上周的收线可以认为结束三周阴线下跌的格局，而看日线结构，上周五的收盘没有延续周四的跌势，而收出十字星，也还算是基本利于多头的，macd也是连续阳柱，dif与dea也支持多头走势，唯一遗憾的是布林中轨下压，可能日内的上升空间受到限制。再看四小时周期，也确实受到下降趋势的压制，MA6与MA26粘合，macd、dif与dea与0轴粘合，那么在白盘时间段，需要观望走势的演变，不利于着急开仓。

今日观点：

综上所述，今日金价走势不明朗，观望为主，外汇市场，欧美日内走势偏空，英镑走势偏空。

今日思路：

阻力位1189、1197.43；支撑位1177.42、1165.91、1162.67；

1、黄金1189附近做空，止损1192止盈1183.68、1177.05；

2、黄金1189突破做多，止损1183止盈1193、1197.43；

3、白银16.17附近做空，止损16.27止盈1615.83；

4、加元1.2335企稳做多，止损1.2276止盈1.2368、1.2381、1.2522；

5、澳元0.7758附近做空，止损0.7847止盈0.7609、0.7597、

6、日元122.89不破做多，止损122.07止盈124.15；

7、欧元1.1267不破做空，止损1.1322止盈1.1101、1.0942、1.0881；

8、英镑1.5551不破做空，止损1.5596止盈1.5476、1.5392、1.5383；

9、瑞郎0.9294附近做多，止损0.926止盈0.9323、0.9387、0.9507；

10、镑日192.2附近做空，止损192.56止盈191.19、190.58、189.32；

11、欧日139.37附近做空，止损140.2止盈137.06、136.53、133.56；

12、美指95.36不破做空，止损95.4止盈94.76、94.09、93.13；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



