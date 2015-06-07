市场上有两个主要的状态：它是一个趋势或持平。极为罕见的是最危险的，因为在我看来他的病情 - “水平”，而事实上我们的时间内价格不会波动。但是，这是不是他的。我们总是要定义价格运动的支点。无论是在第一两种状态。这样一种极端的峰值。趋势指标我们总是显示价格变动的主要方向，但要确定转折点是好的振荡器。虽然他们使用反潮流极其危险的，但很多人都在不断的使用。我用我的。所有这些都并非没有缺点：可以无限期地保持超买或超卖。开放在这一刻，等待回滚的时候我们赶脚，而且价格也不是我们党没有启动的运动，但光能拿出来的区域。这种情况是极不愉快。



