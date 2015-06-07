0
412
市场上有两个主要的状态：它是一个趋势或持平。极为罕见的是最危险的，因为在我看来他的病情 - “水平”，而事实上我们的时间内价格不会波动。但是，这是不是他的。我们总是要定义价格运动的支点。无论是在第一两种状态。这样一种极端的峰值。趋势指标我们总是显示价格变动的主要方向，但要确定转折点是好的振荡器。虽然他们使用反潮流极其危险的，但很多人都在不断的使用。我用我的。所有这些都并非没有缺点：可以无限期地保持超买或超卖。开放在这一刻，等待回滚的时候我们赶脚，而且价格也不是我们党没有启动的运动，但光能拿出来的区域。这种情况是极不愉快。
您可以使用多个振荡器，并已走在其同期信号。但是，实践表明，这些振荡器的同时应该有四个。在我的模板是随机指数，RSI，MFI，CCI。有了他们的帮助，有可能在一个特定的好事，枢轴点确定准备。但他们都没有考虑到，并与他们的价格曲线几乎是无处可见。这样一来，我写我的振荡器PRISE逆转。其实这奠定了一个简单的想法：如果他走进超买或超卖，当一个小的损失的交易，我应该得到加分，但小，但稳定。当然，我们必须始终选择一个舒适的时间框架，并定义这些区域。标准区20和80给出了良好的效果：
在历史上，它看起来在所有主要货币对相当不错的，但事实证明，对于更精确的输入是不是多此一举使用这一指标结合标准的ADX。在这里，我们只关心主线的价值。交易将是较小的，但它们将更加准确。这一切都取决于ADX什么水平，PRISE逆转自己定义的：
经验表明，在这两个指标，贸易并没有给大的利润，但它让你有机会进入加稳定在比较合理的损失。