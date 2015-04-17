油价下跌令美国石油生产降温

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美国石油产量节节上升的局面似乎即将告一段落。
原油产量依然强劲，但新的数据和预期，包括周四石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称：欧佩克)的预期，都显示美国石油产量正在或者非常接近见顶。
从2008年开始，石油开采商将美国的原油日产量从500万桶提高到去年12月份的930万桶。美国几乎占据了全球原油的全部增量，也导致了供应过剩的局面，拖累油价去年重挫50%。
如今有越来越多的迹象显示，油价下跌终于促使美国能源公司减产。北达科他州本周早些时候表示， 2月份其最新、最高产的页岩油田之一巴肯页岩区(Bakken Shale )产量连续第二个月下降。
美国能源部本周预计，三大高产油田中的两个——巴肯页岩区和得克萨斯州南部的Eagle Ford油田——4月和5月产量将下降，但预计第三个大型油田得克萨斯州西部的Permian Basin将继续扩张。能源部每周的美国原油产量数据显示，过去三周中有两周原油产量下降。
目前尚不清楚美国将选择大幅减产，还是只是保持每月供应水平不变。如果油价重新开始攀升，美国会怎么做，这也是个未知数。过去几个月里，油价一直在45-55美元/桶之间波动。美国原油价格周四小幅上涨至56.71美元/桶，创年内新高，但仍远低于不到一年前的100美元以上的水平。
能源咨询公司Wood Mackenzie石油市场研究部副总裁Ann-Louise Hittle说，美国可能会在4、5月份减产，但如果油价反弹至60美元，油气公司将做出反应，重新开动钻探设备。
欧佩克周四在其月度市场报告中称，预计美国石油和其他液态石油产品的日产量将在4月至6月间达到1,365万桶的峰值，较其3月份报告中给出的日产量预期低6万桶。欧佩克预计，到今年第四季度，美国石油日产量将减少0.4%，至1,359万桶。
欧佩克上述预期的主要依据是美国油气钻井平台数量不断下降。尽管油价处于低位，但为了保住自己在全球原油市场的份额，欧佩克成员国一直在增加石油供应。
上周，受到密切关注的美国钻油井数量下降至760座，为2010年以来最低水平，还不到去年10月份数量的一半。
不过，尽管钻井平台数量大幅下降，但石油产量维持高企。企业选择开采最有前景的油井，技术进步也意味着开采油井所需的钻井平台数量减少，从而降低了生产成本。
实际上，过去几年中，有几周甚至几个月的时间（包括刚刚过去的1月份），美国石油产量数据出现下滑，这让一些专家对于预测产量见顶较为谨慎。ESAI Energy LLC主管Sarah Emerson表示，出现下降的周和月度数据经常出现，很难说已经出现了转折。
本周在巴黎，国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)下调了对美国石油产量的预期，但仍然预计美国2015年产量将显著高于2014年的水平。
美国政府的预测机构能源情报署(Energy Information Administration, 简称EIA)本周表示，相信直到2020年美国石油产量都将继续增长。该机构还预计，大部分经济情境下美国原油产量都将强劲增长。
JAStanislaw Group LLC的Joseph Stanislaw称，即使美国企业决定在当前油价水平下不再增加开采量，如果油价反弹，他们也可以迅速采取行动。他表示，美国石油开采商迅速开采页岩油的能力让全世界感到意外。一定程度上是因为其开采成本没有很多人想象地那样高，而且持久性超出大部分人的预期。
原油产量依然强劲，但新的数据和预期，包括周四石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称：欧佩克)的预期，都显示美国石油产量正在或者非常接近见顶。
从2008年开始，石油开采商将美国的原油日产量从500万桶提高到去年12月份的930万桶。美国几乎占据了全球原油的全部增量，也导致了供应过剩的局面，拖累油价去年重挫50%。
如今有越来越多的迹象显示，油价下跌终于促使美国能源公司减产。北达科他州本周早些时候表示， 2月份其最新、最高产的页岩油田之一巴肯页岩区(Bakken Shale )产量连续第二个月下降。
美国能源部本周预计，三大高产油田中的两个——巴肯页岩区和得克萨斯州南部的Eagle Ford油田——4月和5月产量将下降，但预计第三个大型油田得克萨斯州西部的Permian Basin将继续扩张。能源部每周的美国原油产量数据显示，过去三周中有两周原油产量下降。
目前尚不清楚美国将选择大幅减产，还是只是保持每月供应水平不变。如果油价重新开始攀升，美国会怎么做，这也是个未知数。过去几个月里，油价一直在45-55美元/桶之间波动。美国原油价格周四小幅上涨至56.71美元/桶，创年内新高，但仍远低于不到一年前的100美元以上的水平。
能源咨询公司Wood Mackenzie石油市场研究部副总裁Ann-Louise Hittle说，美国可能会在4、5月份减产，但如果油价反弹至60美元，油气公司将做出反应，重新开动钻探设备。
欧佩克周四在其月度市场报告中称，预计美国石油和其他液态石油产品的日产量将在4月至6月间达到1,365万桶的峰值，较其3月份报告中给出的日产量预期低6万桶。欧佩克预计，到今年第四季度，美国石油日产量将减少0.4%，至1,359万桶。
欧佩克上述预期的主要依据是美国油气钻井平台数量不断下降。尽管油价处于低位，但为了保住自己在全球原油市场的份额，欧佩克成员国一直在增加石油供应。
上周，受到密切关注的美国钻油井数量下降至760座，为2010年以来最低水平，还不到去年10月份数量的一半。
不过，尽管钻井平台数量大幅下降，但石油产量维持高企。企业选择开采最有前景的油井，技术进步也意味着开采油井所需的钻井平台数量减少，从而降低了生产成本。
实际上，过去几年中，有几周甚至几个月的时间（包括刚刚过去的1月份），美国石油产量数据出现下滑，这让一些专家对于预测产量见顶较为谨慎。ESAI Energy LLC主管Sarah Emerson表示，出现下降的周和月度数据经常出现，很难说已经出现了转折。
本周在巴黎，国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)下调了对美国石油产量的预期，但仍然预计美国2015年产量将显著高于2014年的水平。
美国政府的预测机构能源情报署(Energy Information Administration, 简称EIA)本周表示，相信直到2020年美国石油产量都将继续增长。该机构还预计，大部分经济情境下美国原油产量都将强劲增长。
JAStanislaw Group LLC的Joseph Stanislaw称，即使美国企业决定在当前油价水平下不再增加开采量，如果油价反弹，他们也可以迅速采取行动。他表示，美国石油开采商迅速开采页岩油的能力让全世界感到意外。一定程度上是因为其开采成本没有很多人想象地那样高，而且持久性超出大部分人的预期。