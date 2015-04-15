寻找强势美元背后的“钱途”

正当越来越多的人开始讨论美元大幅升值带来的影响时，美元走势逆转，下跌了近5%。此后，美元一直维持相对窄幅波动的状态，但美元再度走强的前景使投资者面临一个基本问题：他们是应该押注美元走强会对全球再平衡产生有利影响，还是应该防范它带来的金融破坏？