寻找强势美元背后的“钱途”

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正当越来越多的人开始讨论美元大幅升值带来的影响时，美元走势逆转，下跌了近5%。此后，美元一直维持相对窄幅波动的状态，但美元再度走强的前景使投资者面临一个基本问题：他们是应该押注美元走强会对全球再平衡产生有利影响，还是应该防范它带来的金融破坏？两个因素驱动了美元之前的涨势：美国优异的经济表现，无论是绝对意义上，还是相对于许多其他国家来说；货币政策收紧的前景。买入美元不仅成为金融市场上的共识交易，而且也成了人们一窝蜂涌入的交易，因此不可避免地容易出现大幅技术回调。催化剂就是一轮走弱的美国经济数据，以令人失望的3月份就业报告为顶峰，再加上美联储(Fed)较之前更温和的论调。
经过一段时间的技术整合，美元似乎即将开始再度走强。正如不久前纽约联储主席比尔?达德利(Bill Dudley)指出的，这批走弱的数据可能只是暂时的。尽管这些数据可能推迟了首次加息，但并未使政策前景发生实质性改变。美联储可能将在9月采取行动，开始达德利所称的随时间推移的、相对平缓的加息过程。
全球再平衡的支持者可能会认为，美元升值将帮助正在艰难应对经济不振和通缩威胁的欧洲和日本经济。受益于美元升值的还有新兴国家，它们之前在重新调整增长引擎、不再依赖外部市场的过程中磕磕绊绊。但这条通向全球经济改善的道路远非十拿九稳。美元收入降低和外国竞争加剧将削减美国企业的收入。同时，美国经济没能“起飞”，依然过于脆弱，无法承受将增长动力更大幅度地转向外国。而且历史上有强势美元在其他地区造成破坏的先例。
过去，主要的系统性风险来自风险敞口过大的国家，这些国家有过多的美元计价债务、大量的货币错配、以及/或者实行固定汇率制度。这些问题今天并未完全消失，但现在最大的风险来自企业部门。美元再度走强将影响美国企业的利润，削弱过于依赖央行支持、以及企业将闲置资金用于股票回购、股利发放和并购的股市。风险还来自之前大举借债的新兴国家企业，大举借债让它们面临货币错配和债务期限错配的风险。
幸运的是，在很多情况下，第一道防线将来自主权资产负债表。较大的全球蔓延风险将仅限于新兴世界一些格外脆弱的地区。
这一切对投资者的影响是显而易见的。在针对新一轮美元走强布置头寸时，可能最好是抵制住进行大笔交易的诱惑。一种更优的策略是，在保持较大现金结余的同时，利用相对的价格变动并在各资产类别间进行高度差异化的持仓。
这意味着，把增持美元、减持其他主要货币（特别是欧元）的敞口，与增持欧洲股票、减持美国股票的对冲头寸相结合，同时在政府债券方面，增持美国国债，减持德国国债。对于投资组合中的新兴市场部分，头寸调整应向国际储备较高、美元计价债务有限的国家倾斜。所有这一切再辅以对私人市场的有选择投资。
对于那些无法进行这种头寸配置的散户投资者而言，他们的重点应放在积累更多的现金缓冲上，这使他们得以利用很可能出现的市场整体过度调整获益。毕竟，我们永远都不应该忘记，在市场波动加剧的时期，流动性供应有限的现象越来越严重。而市场即将迎来波动。