美元强势冲刺100大关 黄金再度考验千二关口

黄金周一收跌，再度失守1200关口，因美元走强，美元指数盘中一度触及99.99。旧金山联储主席威廉姆斯呼吁尽早加息。

现货黄金周一收于1199.60美元/盎司，下跌8.05美元，跌幅0.67%，最低下探1197.10美元/盎司，最高触及1209.25美元/盎司。

经济数据方面，中国3月出口增速下滑15%，进口下滑12.7%，均不及预期，贸易顺差大幅缩减，表明中国需求疲软。

旧金山联储主席威廉姆斯周一表示，随着经济状况正达成目标，将利率维持在低点的可能性正减小，预计美国将在未来6至12个月实现完全就业。必须尽早加息，但加息的节奏应是逐步的。

截至4月13日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日维持不变，为734.29吨。

Kitco特约分析师Kira Brecht周一称，黄金短期趋势尚偏中性。近几个交易日黄金多头受到上方1223-1225美元的短期强阻力压制，但形态仍支持上涨。短期来看，只有1190-1192.40美元的逐步支撑得以守住，金价就有继续上涨的可能。

利好因素：

1.尽管希腊于上周成功偿还IMF贷款，但债务问题的紧张局势并未缓解。知情人士称，如果希腊与债权人不能在4月底前达成协议，希腊准备采取极端措施宣布违约。欧元走低。

利空因素：

1.FOMC委员，旧金山联储主席威廉姆斯周一(4月14日)表示，随着经济状况正达成目标，将利率维持在低点的

可能性正减小；随着经济出现改善，未来重返近零利率水平的风险正在减小；预计美国将在未来6至12个月实现完全就业。他呼吁，必须尽早逐步加息，而非推迟 并大幅加息。

2.中国3月出口增速下滑15%，进口下滑12.7%，均不及预期，贸易顺差大幅缩减，表明中国需求疲软。

后市展望：

◆巴克莱(Barclays)的分析师们表示，尽管6月升息不太可能，但并不能就此排除，这也使得黄金市场的任何上行都受到限制。巴克莱表示，市场仍然在消化上周发布的美联储3月FOMC会议纪要。预计第二季度黄金均价在1190美元/盎司，全年均价1183美元/盎司。

◆美银美林分析师周一在报告中称，黄金目前的窘境可能会结束，预计金价将在后年触及1500美元/盎司。

◆加拿大皇家银行贵金属策略师George Gero指出，日内金价持稳于1200水平，但黄金前景依旧不振。二季度，只有等待金价走高至1225，未平仓合约增长，成交量提高且价格波动区间下限提高之后，才能吸引基金进入黄金市场。

◆盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen指出，金价上行至1225美元/盎司的可能仍然有限，因市场仍然更偏好股市和美元。

◆花旗分析师Jon Bergtheil在报告中称，今年为止黄金走势并不令人满意，金价仅上涨1%，但是明年可能有良好的表现。美元的强劲走势，低通货膨胀率和对美联储今年 晚些时候的增息预计限制了2015年金价的上涨。尽管2015年黄金依然岌岌可危，但花旗认为2016年到2020形式将会出现好转。

◆参加迪拜贵金属会议的专家们投票表示，2015年金价将在1151至1250美元/盎司间。

◆海外技术分析机构FX Empire周一(4月13日)在报告中表示，金价可能会涨向1220美元/盎司水平，然后上行触及较大阻力水平。该机构认为，目前黄金市场将偏观望，下行1180美元/盎司有极大支撑，因此将会继续盘整。而突破这一区间意味着市场寻得方向。

◆福四通(INTL FCStone)著名分析师Edward Meir周一(4月13日)在参加迪拜黄金大会时称，尽管短期看涨，但2015年黄金价格有很高的概率触及1100美元/盎司的低位。荷兰银行(ABN Amro)商品分析师Georgette Boele表示，“黄金交投于1200水平附近，并将对美国加息作出反应。金价跌破前低1140水平只是时间问题。”

◆iiTrader分析师团队在报告中表示，虽然大宗商品价格收到美元强势的压力，但相对其他贵金属来说黄金价格走势更稳。

◆瑞士MIG银行周一(4月13日)在日内报告中写道，自阻力位1223继续阻挡金价。尽管金价上周五上涨，但短线技术结构倾向于进一步跌向1179(2015年3月31日低点)支撑。小时图形阻力位于1211(2015年4月10日高点)。

◆Kitco特约分析师Kira Brecht周一称，黄金短期趋势尚偏中性。近几个交易日黄金多头受到上方1223-1225美元的短期强阻力压制，但形态仍支持上涨。短期来看，只有1190-1192.40美元的逐步支撑得以守住，金价就有继续上涨的可能。