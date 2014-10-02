俄罗斯大银行高管放狠话：2-3年内抛弃美元

俄罗斯第二大银行VTB的总裁Andrey Kostin最近大言，对俄罗斯来说，以卢布进行国际结算，两到三年的时间就足够了。

他在接受消息报的采访时称，无论是以卢布结算，还是完整这些机制的建设，两三年就够了，但这还是要取决于各大银行是否支持配合。

十年前Kostin曾提出过这一想法，但是他的想法没有得到央行高层的认可，他认为美元利用广泛方便，为什么要炉灶，何况这回很可能带来不必要的麻烦和风险。但是他认为现在情况已经有所不同，更何况他提出的建议并非是为了反对欧美制裁。

他以建立卢布清算系统以及一家国内的评级机构为主要任务。

环球银行金融电信协会(SWIFT)被认为是俄罗斯与国际金融系统之间的一个主要联，华尔街见闻上层提到，英国试图要求欧盟考虑禁止俄罗斯使用这一协会银行间交易结算系统，扩大对俄制裁，实际上，如果被此协会派出在外，俄罗斯的外贸交易将受到极大影响。

为了避免以及防范这种情况的发生俄罗斯应该拥有类似于SWIFT的本土化银行结算体系。

正好俄罗斯与中国的联系日益紧密，9月初中国副总理张高丽与俄罗斯副总理Igor Shuvalov就这一问题进行了谈话，两方都任务要加强两国银行间的合作，鼓励双方在经济贸易中使用本币来进行结算，排除第三方货币的使用。目前俄罗斯正在建立替代swif系统的全国支付系统，而中国银联已准备与此进行全方面的合作，提供基础设施等方面的便利。

俄罗斯科学院远东所副所长、经济学博士安德烈·奥斯特洛夫斯基也指出，俄罗斯公司正在逐渐脱离第三方货币的应用，使用本币来进行交易势在必行，这一举动将加强两个国家的亲密关系，提升卢布和人民币的利用率，提高两种货币在世界上的地位 。