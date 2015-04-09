人民币年内或被纳入SDR 分析称有助全球金融稳定

人民币被纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子将是今年的“大概率”事件。

分析人士说，若如期实现，无疑将扩大SDR货币篮子的代表性，提升国际金融体系的稳定性和公平性。

IMF将于今年5月份开始就是否让人民币成为目前SDR货币篮子中的第五种货币展开讨论，并于秋季进行正式评估。

SDR是IMF于1969年创设的一种国际储备资产。当前，SDR的价值由美元、欧元、英镑和日元组成的一篮子储备货币决定，所占权重分别为41.9%、37.4%、11.3%和9.4%。

四种货币中，退出量化宽松的美元又因即将加息的效应令新兴市场恐慌，而欧元随着逾万亿规模的欧版QE推出“跌跌不休”，日元更是持续大幅贬值。

中国社科院金融研究所研究员张跃文表示，SDR的一揽子货币是计入成员国央行储备货币的，这个篮子中的货币贬值将使相关国家外汇储备缩水，从而影响国际金融市场稳定。

国际金融危机爆发后，全球金融市场持续剧烈波动，而人民币维持了相对稳定。1997年亚洲金融危机期间，承诺不随波贬值的人民币也承担过“稳定器”作用。

一系列事实表明，人民币已经发展成为维护全球金融稳定的重要力量，同时具备了成为国际储备货币的基本条件。

中国智库安邦咨询发布报告指出，目前，SDR分配机制不尽合理，发达国家份额明显高于发展中国家，且美元权重过大，导致新兴市场国家和发展中国家代表性与发言权不够，影响了SDR分配的均衡性。

人民币已经是全球第二大贸易融资货币、第五大支付货币，许多国家和地区的货币当局将人民币作为储备货币。人民币在离岸市场使用日趋活跃，与美元、欧元等其他主要货币差距不断缩小。

中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明表示，在如此背景下，若IMF长时间将人民币排斥在SDR货币篮子外，必将使其在国际金融体系中的权威性打折，损害自身影响力。

美国财政部长雅各布·卢今年3月称，人民币仍需“进一步自由化和改革，以符合IMF标准”。这意味着，在IMF拥有一票否决权的美国目前不支持人民币被纳入SDR货币篮子。

不过，美国的不支持态度正在遭遇其传统盟友及其他重要经济体的抵触。最近，以德国、英国、法国、意大利等四个G7成员国为代表的一些具有系统性影响的经济体表态支持将人民币纳入SDR货币篮子。

白明表示，美国刻意忽视人民币在自由化上所取得的进展，一味将人民币排斥在特别提款权货币篮子之外，无异于自己第一个挤上公共汽车后就喊关门。

人民币若能加入SDR货币篮子对于中国及IMF而言将是双赢局面。将人民币纳入SDR可增强后者的代表性和稳定性，提高其作为国际储备资产的吸引力。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛表示，人民币加入SDR被视为中国在国际金融体系中重要性获得全球认可的一个标志，也被当作国内金融市场改革继续推进的一大动力。

中国推动金融市场改革，力争年内实现人民币资本项目可兑换并扩大其国际使用，将助于中外间降低汇兑成本，提升贸易与投资往来，为外国金融机构更深入参与中国经济提供机遇。

中国国务院总理李克强今年3月会见IMF总裁拉加德时指出，中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

拉加德回应说，中国金融改革的成功将为其他国家提供榜样，有助于促进全球金融稳定。她并表示国际货币基金组织愿就SDR审查事宜同中方保持沟通与合作。

分析人士认为，从双方表态可见人民币加入SDR货币篮子可能已到谈判最后阶段，只剩细节工作需要推进。

张跃文说，将世界第二大经济体、最大发展中国家的货币纳入SDR货币篮子，也是IMF自身改革的需求，以此兑现其份额和治理改革承诺，在货币定价上体现新兴市场和发展中国家的重要性。

“人民币被纳入SDR将是一个很自然的过程。”他说。