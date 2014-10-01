中俄两国迎来建交65周年纪念日

今天不仅是众所周知的十一国庆节也是中国与俄罗斯建立友好关系的65周年纪念日。俄罗斯联邦驻广州总领事馆总领事米哈伊尔·梅德韦杰夫近日就相关问题接受了中国经济网记者的书面专访。访问全文如下：

米哈伊尔·梅德韦杰夫称在担任俄罗斯驻广州总领事这一职务已有3年半的时间了。他也曾经在北京和香港工作过。他从小就学习汉语，也许因此中国队他的人生产生了巨大的影响，他说从小到大一直对欧洲人眼里神秘的中国文化和传统感兴趣。我从小就学习汉语。因此可以说中国对我的人生产生了巨大的影响。我从小到大一直对在欧洲人眼中神秘的中国文化与传统感兴趣。他在访问中表现了对中国人命的尊重，对中国人民勤劳和坚韧精神的崇拜，他认为正是因为这样的精神中国才得一迅速发展，并且达到了想到高的水平。中国在逐步融入国际市场的，提高政治地位的同时，也在积极的向全世界宣扬自己的悠久历史文化。

米哈伊尔·梅德韦杰夫说在他看来看来，中国菜肴、中医、风水这些元素在中国文化中极具代表性，而这些文化也在俄罗斯日益流行。 谈到中国制造，除了丝织品、瓷器、茶等传统商品之外，中国正积极地向国外展示自己的品牌，例如：服装（Uma Wang、Mary Ching、Septwolves等），电脑、电讯、医疗等设备（Lenovo、Huawei、ZTE、Mindray等），家电(Skyworth、 TCL、Konka、Midea等)，汽车(Chery、Trumpchi、Great Wall、Geely、 Lifan、 Haima)。以上产品大部分都是在中国广东省制造的。

他认为今日的“中国制造”对消费者来说意味着价格优、品质好。越来越多的消费者选择中国品牌，这归功于中国制造企业不断创新和合理的价格。消费者对中国品牌的需求从未减少。





在一些文章报道上指出未来10年中国 国内生产总值将赶超美国，比如，美国咨询公司HIS也给出了同样的预测。2013年中国进出口额超越美国，成为最大贸易国。米哈伊尔·梅德韦杰夫认为虽然近五年来一些专家不断预测 中国经济将锐减，但是中国经济增长速度还是比其他国家快，因此，中美经济总量差异很有可能会越来越小。 摘得世界头号经济大国的桂冠不只是荣幸，更是一种责任。

由于全球化和区域一体化，各国经济加速融合。中国拥有全世界最大的黄金和外汇储备，是美国国债的最大持有者之 一，是欧洲国家主权债务主要的购买者，中国积极投资东南亚、欧洲、拉丁美洲、非洲等国家和地区，中国积极参与地区性组织的外交活动，主要包括东盟、金砖国 家、亚太经济合作组织和上海合作组织等。中国被称为拉动世界经济发展的重要引擎。因此，中国国内经济的任何波动都将影响到国际经济和其伙伴国家的经济。

对于中国市场在吸引外资方面有哪些优势，未来的市场潜力问题米哈伊尔·梅德韦杰夫认为这几年中俄贸易稳定增长，更多的俄罗斯企业对与中国的合作感兴趣，在他看来，，中国市场在吸引外资方面的优势为规模大、市场的稳定性和中国政府促进外资平衡的政策。

至于中国的潜力当然是毫无疑问的大，因为中国政府把吸引外资流入（尤其在创新领域）、改善投资环境等方面视为达到经济发展既定目标的优先手段。

在谈到俄罗斯哪些领域急需中国投资，为加强两国在投资领域合作，双方应该采取哪些措施时，他说道俄罗斯是消费和投资市场发展很快的一个国家，这毫无疑问需要吸引外资。2013年，中国对俄罗斯非金融类直接投资额达到40.8亿美元，同比增长518.2%，投资领域大部分集中在农业、矿产、木材业、能源、通讯、贸易、商务服务和建筑。

他说，对中国投资者来说，最有潜力的俄罗斯经济领域是交通、基础设施、加工及创新工业和双方科技研发。 并强调到，对俄罗斯而言，长期与中国发展包括投资合作在内的经贸关系是放在优先位置的。

米哈伊尔·梅德韦杰夫说前年俄罗斯成功地主办了亚太经合组织第二十次领导人非正式会议。今年，第二十二次高峰会议将在北京召开，这是中国第二次担任亚太经合组织会议的东道主。

从严格意义上讲，APEC不能称之为组织，因为没有宪章，它其实就是一个国际协商论坛，是一个讨论亚太地区经 济社会问题的重要国际平台。 APEC现有21个经济体，其成员国国内生产总值占全球54%，贸易额占全球46%，直接外国投资额占全球逾40%，总人口占全球近40%。

米哈伊尔·梅德韦杰夫说 俄罗斯和中国这么巨大的经济体将会为亚太地区经济贸易投资的稳定发展不断发挥更大的作用。他认为，为了亚太地区美好的前景，中俄两国需要共同努力朝这一方向深入合作。

最后，米哈伊尔·梅德韦杰夫说通过中国经济网和中俄经贸网祝福新中国建国65周年华诞！祝中国国泰民安，繁荣富强！