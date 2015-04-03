为何欧元“噩梦”远未结束？

国际货币基金组织(IMF)本周公布的数据显示，欧元在全球储备货币中的份额下降至逾10年来的低点，这种下降趋势在未来几个月可能加速并使欧元承压。

数据表明，欧元占全球储备货币的份额在2014年第四季度降至22.2%，第三季度为22.6%。美元的份额则从62.4%上升至62.9%。

欧元份额下降主要源于欧元/美元在第四季度贬值4%，份额下降幅度远低于贬值幅度，这表明储备管理机构逐渐减少欧元储备的操作才刚开始。

分析师预计，未来几个季度减持欧元储备的趋势将会加速。德意志银行(Deutsche Bank)预计欧元占外汇储备份额在2015年第一季度仅略高于20%，而摩根大通(JPMorgan)则预计降至19.8%。

德意志银行策略师George Saravelos认为，中东国家央行及中国央行(PBOC)最可能减少欧元储备。中东国家央行有着一万亿美元外汇储备和2.5万亿美元主权财富基金，而中国央行拥有3.84万亿美元外汇储备。

过去15年，这些国家是欧元的最主要买家。如今石油营收下降意味着，中东国家将需要通过储备来补充财政赤字。中国也在降低储备。

Saravelos说道：“正是这些欧元持仓者，有最大的潜能抛售欧元。”

2009年时欧元在全球储备中占比达到最高的28%，远高于1999年时的低点17.8%。在这期间，欧元/美元大涨逾60%。

甚至在2011/12年欧元区债务危机最严重时期，储备管理机构也追捧欧元，减持美元而转投其他资产。

欧洲央行现已推出1万亿欧元的资产购买计划，美联储未来数月可能收紧政策，提振美元。

欧元/美元在2014年第四季度下滑4%。分析师称，这是该季度欧元在全球储备中占比下降的部分原因。

德国商业银行(Commerzbank)策略师Ulrich Leuchtmann称：“欧元在全球已确认储备中的占比下降，不仅仅是因为欧元贬值带来的估值效应，这还表明央行储备管理者如今乐于看见欧元占比下滑。”

在日成交量高达5万亿美元的外汇市场上，全球央行是重要的参与者，通常审慎地进行交易以便最大限度地降低市场波动。央行很少改变所持有的外储构成，这些外储主要用于匹配其负债。

自全球金融危机以来，美元等最具流动性的货币由于官方利率处于近零水准而几乎没有什么回报，因此一些储备管理者采取多元化策略，将较高收益的货币纳入储备。

然而，随着美元升值以及美债收益率上行，许多央行重新增持美元，相应地主要减持欧元，并在一定程度上减持澳元和加元。

外储构成发生悄然转变之际，各方正在热烈辩论人民币是否应该像美元、欧元、日元、英镑和瑞郎一样被纳入IMF特别提款权(SDR)的一篮子货币。

但花旗首席经济学家Willem Buiter称，美元是唯一一种真正的储备货币。欧元已经不够格，而人民币仍在排队等候。