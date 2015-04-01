金价周二小跌0.2% 3月份累计下跌2.5%

4月1日消息，据财经网站MarketWatch报道，纽约黄金期货价格周二收盘下跌，在整个3月份的交易中则连续第二个月走低，主要由于受到美元整体表现强劲的影响。

当日，纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌2.10美元，报收于每盎司1183.20美元，跌幅为0.2%。在3月份的交易中，按主力合约计算的纽约黄金期货价格下跌了2.5%左右，在整个第一季度中则下跌了0.1%左右。

与此同时，5月份交割的期银价格下跌7.6美分，报收于每盎司16.598美元，跌幅为0.5%。3月份期银价格上涨了0.3%左右，第一季度中则上涨了6%以上。

欧元汇率周三下跌，原因是有关希腊违约的市场担忧情绪仍旧处于较高水平，从而很可能在一定程度上对金价形成了支撑，GoldCore的负责人马克·奥布莱恩（Mark O’Byrne）说道。“看起来希腊在复活节以前达成协议的可能性很小，交易商已经开始担心最糟糕的情况，也就是现在来看希腊真的有可能会退出欧元区。”

昨日交易中纽约黄金期货价格连续第二个交易日走低，主要由于受到美元上涨和股市走高的影响。周二金价则很可能在美国股市的下跌中找到了一定支撑，而股市走低的原因则是投资者对即将来临的美股财报季感到担心。数据显示，2月份美国芝加哥采购经理人指数（PMI）有所上升，但该指数仍旧低于50点，表明经济活动有所收缩；与此同时，3月份的美国消费者信心指数则大幅上升。

洲际交易所（ICE）的美元指数上涨，很可能创下自2008年以来最高的季度涨幅，从而导致金价承压。通常情况下，美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。

交易商将重点关注定于周五公布的3月份的美国非农就业报告。

Marex Spectron分析师David Govett指出，他认为贵金属期货市场的整体疲弱基调不会在短期内发生改变。“我们将会看到因复活节假期而变短的一周，而除了假期到来以前的空头回补以外，我看不到任何理由能支持金价上涨。”他说道。“暂时而言，美元仍旧将是贵金属价格的主要推动力。”

在纽约商品交易所的其他金属交易中，5月份交割的期铜价格下跌4.2美分，报收于每磅2.74美元，跌幅为1.5%，3月份上涨1.8%左右；7月份交割的期铂价格上涨26美分，报收于每盎司1143.40美元，涨幅为2.3%，3月份下跌逾3.5%；6月份交割的期钯价格上涨6.30美元，报收于每盎司735.30美元，3月份下跌逾10%。