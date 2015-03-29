0
422
我们在选择大件商品的时一般比较慎重，往往采取“一看、二望、三等待、四下手”的策略，买股票也应如此。投资者不应该单以一项指标的讯号而对行情做出绝对的判断，因为指标所起的只是一种辅助的作用而不是绝对的作用。如果采用多种指标可以增加讯号的客观性与准确性，也可以增加相对的可信度。事实上，各项指标之间往往会产生矛盾，如果各指标同时皆发出买卖信号的话，将极大地提高研判准确性的概率，而三线合一的三金叉见底就是其中最实用的一例。
所谓三金叉见底，简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现，股价在长期下跌后开始企稳筑底，而后股价缓慢上升，这时往往会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点，这往往是股价见底回升的重要信号。
三金叉见底的市场意义为：股价在长期下跌后人气涣散，当跌无可跌时开始进入底部震荡，随着主力的逐渐建仓，股价终于开始回升。刚开始的股价上涨可能是极其缓慢的，也有可能会潜龙出水、厚积薄发，但不管怎样最终都会造成股价底部的抬高与上攻行情的雄起。当成交量继续放大推动股价上行时，5日、10日均线，5日、10日均量线以及MACD自然而然地发生黄金交叉，这是强烈的底部信号。随着股价的推高，底部买入的投资者开始有盈利，而这种强烈的赚钱示范效应将会吸引更多的场外资金介入，从而全面爆发一轮气势磅礴的多头行情。
三金叉的出现从技术角度来看有三层含义：
1、短中期均线的金叉表明市场的平均持仓成本已朝有利于多头的方向发展，随着多头赚钱效应的不断扩大，将吸引更多的场外资金入市；
2、短中期均量线的金叉表明了市场人气得以进一步的恢复，场外新增资金在不断地进场，从而使量价配合越来越理想；
3、MACD的黄金交叉，不管是DIF、MACD是在0轴之上还是在0轴之下，当DIF向上突破MACD时皆为短中期的较佳买点，只不过前者为较好的中期买点，而后者仅为空头暂时回补的反弹。总而言之，随着三金叉的出现，在技术分析“价、量、时、空”四大要素中有三个发出买入信号，将极大地提高研判准确性的概率，因此三线合一的三金叉为强烈的见底买入信号。
三金叉股运用应注意3点：
1、第一个买点为三金叉发生时。所谓的5日、10日均线、均量线以及MACD三金叉并非绝对要求同时或同一天金叉的，这仅是一种简单的描述。事实上均线、均量线及MACD三金叉只要在几个交易日之内发生，都可视同于“三金叉”，由于探底之前往往有一个放量的过程，均量线的金叉往往是第一个出现，三者当中最后一项发生金叉时就是短中线的买入信号。
2、第二个买点为三金叉发生后上攻途中出现回档时。三金叉见底发生时，投资者当时有可能没有注意到这种极好的短线介入点，其实在错过三金叉见底发生的买入信号之后，投资者仍可等待股价回档时出现的第二个买机，最有效的方法是股价在回档时可在10日或20日均线附近可逢低吸纳。只要股价仍保持原始上升趋势，这种逢低吸纳不失为较好的介入时机。
3、可结合其它技术研判方法如K线买入法等等来把握买点。在三金叉见底过程中，往往会伴随出现买入的K线组合或其它研判方法，而两阳夹一阴、阳后两阴阳、三阳开泰等买进信号出现，也从侧面进一步证明了三金叉见底的有效性，这也符合更多指标发出买入信号将极大地提高研判准确性概率的规律。
所谓三金叉见底，简而言之就是均线、均量线与MACD的黄金交叉点同时出现，股价在长期下跌后开始企稳筑底，而后股价缓慢上升，这时往往会出现5日与10日均线、5日与10日均量线以及MACD的黄金交叉点，这往往是股价见底回升的重要信号。
三金叉见底的市场意义为：股价在长期下跌后人气涣散，当跌无可跌时开始进入底部震荡，随着主力的逐渐建仓，股价终于开始回升。刚开始的股价上涨可能是极其缓慢的，也有可能会潜龙出水、厚积薄发，但不管怎样最终都会造成股价底部的抬高与上攻行情的雄起。当成交量继续放大推动股价上行时，5日、10日均线，5日、10日均量线以及MACD自然而然地发生黄金交叉，这是强烈的底部信号。随着股价的推高，底部买入的投资者开始有盈利，而这种强烈的赚钱示范效应将会吸引更多的场外资金介入，从而全面爆发一轮气势磅礴的多头行情。
三金叉的出现从技术角度来看有三层含义：
1、短中期均线的金叉表明市场的平均持仓成本已朝有利于多头的方向发展，随着多头赚钱效应的不断扩大，将吸引更多的场外资金入市；
2、短中期均量线的金叉表明了市场人气得以进一步的恢复，场外新增资金在不断地进场，从而使量价配合越来越理想；
3、MACD的黄金交叉，不管是DIF、MACD是在0轴之上还是在0轴之下，当DIF向上突破MACD时皆为短中期的较佳买点，只不过前者为较好的中期买点，而后者仅为空头暂时回补的反弹。总而言之，随着三金叉的出现，在技术分析“价、量、时、空”四大要素中有三个发出买入信号，将极大地提高研判准确性的概率，因此三线合一的三金叉为强烈的见底买入信号。
三金叉股运用应注意3点：
1、第一个买点为三金叉发生时。所谓的5日、10日均线、均量线以及MACD三金叉并非绝对要求同时或同一天金叉的，这仅是一种简单的描述。事实上均线、均量线及MACD三金叉只要在几个交易日之内发生，都可视同于“三金叉”，由于探底之前往往有一个放量的过程，均量线的金叉往往是第一个出现，三者当中最后一项发生金叉时就是短中线的买入信号。
2、第二个买点为三金叉发生后上攻途中出现回档时。三金叉见底发生时，投资者当时有可能没有注意到这种极好的短线介入点，其实在错过三金叉见底发生的买入信号之后，投资者仍可等待股价回档时出现的第二个买机，最有效的方法是股价在回档时可在10日或20日均线附近可逢低吸纳。只要股价仍保持原始上升趋势，这种逢低吸纳不失为较好的介入时机。
3、可结合其它技术研判方法如K线买入法等等来把握买点。在三金叉见底过程中，往往会伴随出现买入的K线组合或其它研判方法，而两阳夹一阴、阳后两阴阳、三阳开泰等买进信号出现，也从侧面进一步证明了三金叉见底的有效性，这也符合更多指标发出买入信号将极大地提高研判准确性概率的规律。