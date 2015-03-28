美元兑欧元汇率过去两周大跌3.7%

3月28日消息，周五，市场逐渐确认了美联储会在2015年稍晚些时候再加息，而速度也会比市场参与者早前预期中更加缓慢的判断，美元兑多种主要货币汇率均保持跌势，美元指数在全天交易中下跌0.10%。

截至纽约外汇市场收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报97.32点，下跌了0.10%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报87.09点，涨幅是0.16%。

欧元兑美元汇率周五涨0.07%，至1.0894美元；美元兑日元跌0.02%，至119.1680日元。

美元兑欧元汇率过去两周以来下跌3.7%，是2012年9月14日当周以来的最大两周跌幅。欧洲央行在当时制定名为直接货币交易的项目，希望以此汇率投资者对欧元区主权债务的信心，欧元汇率在那之后快速上扬。

不过2015年以来，欧元兑美元汇率还是下跌了超过10%。

美联储主席珍妮特-耶伦周五在旧金山联储组织的一次研讨会上发言，但是和之前的表态没有太大差别的内容也没有太大程度影响到美元汇率走势。她在发言中重申了在上周的联储决策声明中表现出了的观点，即加息会在2015年晚些时候发生，但是联储也并不急于提高短期利率。

周五早些时候，美国商务部发布了2014年第四季度国内生产总值的最终修正数据，显示美国经济在过去一年的最后三个月中有2.2%的增长，与初值相比并无调整。之前的市场调查显示，经济学家普遍预期这一结果会被向上修正到2.4%。

更早之前的2014年第三季度曾有5%的年化增长率，是2003年第三季度以来的最高读数，这也使得很多经济学家相信，第四季度应该会有不错的国内生产总值增长率。

FXTM的首席市场分析师贾马尔-阿赫迈德（Jameel Ahmad）说，“任何认为美国经济将继续有这样出色数据表现的人都是太过有野心了。”他表示，“2.2%的增长率对于一个发达经济体而言已经是非常强的了。总之，这已经是显示美国经济正在继续良好扩张。”

本周早些时候，已经有数据显示美国经济有强劲的消费物价通货膨胀表现以及积极的新屋销售。不过周三的耐用品订单意外利空，被认为支持了联储应该延迟加息的市场观点。

法国兴业银行的全球宏观策略师吉特-容克（Kit Juckes）说，“核心的耐用品订单数字已经连续五个月下降，资本开支和固定投资会有显著反弹的期望一直没有能够兑现。”他强调，“此外还有薪酬增长以及消费物价压力的缺失，支持积极或者说主动加息周期的论据还是不足。”

其他货币方面，英镑兑美元周五涨0.13%，至1.4869美元；美元兑加拿大元涨1.04%，至1.2613加拿大元；澳大利亚元兑美元跌0.99%，至0.7751美元。