福布斯：廉价中国成为过去 谁是下一个？

北京时间3月25日上午消息，据《福布斯》网站报道，全球消费商品产业正处于危机状态。过去几十年，要找到另一个廉价制造的地方非常容易。但是现在老规则已经不再适用。简单来说就是，廉价中国已成为过去，而世界上又没有其他生产成本低的国家能够达到中国现在的生产规模。

东方的工厂已经很难削减成本，而西方的消费者们却还在讨价还价。在这样的情况下，全球供应链面临巨大压力。

最终，商品价格将上涨，到那时，全球消费商品产业才会发现自己所处的恐怖境地。生产商们是为了节省0.3美元到孟加拉国生产牛仔裤，还是反思供应链管理然后留在中国？这将是生产商们必须做出的一个选择，而这个选择将决定千万工厂工人的职业前景。

数周前，我在香港组织召开了一场针对全球外包的研讨会，许多生产休闲服装、运动服饰、裙装、卫浴配件的大公司的高管们参加了此次研讨会，这些公司的业务和工厂遍及世界的每一个角落，从亚洲到拉丁美洲再到东欧。

研讨会中的辩论验证了我之前对这个产业变化的观察结果，其中有四点尤为突出。

1、撒哈拉以南非洲劳动力多且年轻。但是足够吗？

现在很多公司考虑在撒哈拉以南非洲设立工厂。非洲庞大人口的平均年龄要比亚洲的小8岁，工资成本也惊人地低，此外这个地方还盛产服装产业需要的棉花和皮革。

但是亚洲制造商不会把生产移到撒哈拉以南非洲。这样的变化需要受到“买方能够保证的多年期合同”的驱动。与此同时，整个供应链必须做好投资和跟随生产移动的准备。如果做不到，留在中国会更容易。

2、我们为什么不谈论将生产移到印度、印度尼西亚和菲律宾呢？

许多公司在研究将工厂从中国移到亚洲其他地方。但是移到哪里呢？令我惊讶的是，很少公司高管会考虑印度、印度尼西亚或菲律宾。而这三个国家的人口总量占了亚洲总人口的40%。这个数字并不少。

但这样移动并没有多大意义。印度尼西亚爪哇岛中部对一些制造商的吸引力越来越大，但将生产移到该岛只会带来成本上的小变化。柬埔寨和越南虽然是不错的选择，但是他们的GDP比中国一个省份的还少。这凸显了制造商们除了中国外的其他选择非常有限。

3、考虑总成本而非价格，对于取得长期成功非常重要

买方通常关注一件商品的购入价格，例如A工厂报价为3.5美元，而B工厂的报价仅为3.2美元。然而购入价格只能显示和库存管理、运输成本、收益有关的总成本的部分情况。一些公司致力于寻找削减成本的其他方式，如与工厂密切合作以更有效地进行库存管理或合并外包。

4、东方消费者将越来越重要

研讨会中的大部分讨论都针对售往东方的产品。许多世界知名品牌将更多的产品发往东方销售。举个例子，如果北京或上海的消费者购买你的衣服，那么你为何还要将工厂从中国移到埃塞俄比亚呢？

国内市场的不断壮大也是许多制造商选择国内生产而不是海外生产的一个原因，对于那些没有向海外市场进军所需要的资本或关系的小型制造商而言更是如此。