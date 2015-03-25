金价周二涨0.3% 连续第五日收高

北京时间3月25日凌晨消息，周二，欧洲的动荡局势以及美股市场可能过热的市场担忧都强化了黄金的避险投资吸引力，金价连续第五个交易日收高，主力黄金合约报价场内交易中收于近三周高位的每盎司1191.40美元。

纽约商品交易所4月主力黄金合约周二涨3.70美元，收于每盎司1191.40美元，涨幅是0.3%。这是主力合约连续第五个交易日收涨，目前的收盘价位是3月5日以来的最高水平。

利多以塞尔顾问公司总裁贾森-罗特曼（Jason Rotman）说，黄金价格的任何下跌都会被视作买入的机会，“我们坚信金价会很快尝试回到每盎司1200美元以上”。

围绕希腊债务问题的各方博弈在之前一个交易日帮助了黄金价格的上涨。金价近期总体涨势的另一个支持因素则是美元汇率自高位的回落走势——追踪一揽子六种主要货币的美元指数在上周自接近100点的纪录高位下挫，黄金价格同期上涨2.8%，白银价格大涨约9%。

BullionVault的研究主管亚德里安-阿什（Adrian Ash）在报告中指出，“在上周的空头回补涨势之后，黄金总体上什么都没有做。”他表示，“而在汇率依然是市场关注点的情况下，周四会有欧元区的资产采购项目以及银行贷款数据发布，这将是欧元区是否正在偏向通货紧缩的关键性指标。更大的市场动向可能发生在周五，美国消费者信心数据发布的时候。”

周二的经济数据方面，劳工部报告称美国消费物价指数在2月上涨0.2%，是四个月以来首次上涨，其中汽油价格相比2015年初的反弹是物价指数提升的主要原因。

如果排除食品和能源等波动性较大的项目，所谓的核心消费通货膨胀率在2月时候有1.7%的同比增长。虽然美联储用于判断通货膨胀状况的是另一组物价指标，不过劳工部的这个指标已经更加接近2%这个联储认为表明经济更加健康的通货膨胀读数。

其他金属价格方面，5月白银合约周二涨9.2美分，收于每盎司16.983美元，涨幅是0.5%；5月期铜合约同期涨1.35美分，收于每磅2.803美元，涨幅是0.5%。

4月铂合约报价周二跌3美元，收于每盎司1141.50美元，跌幅是0.3%；6月钯合约同期跌7美元，收于每盎司763.70美元，跌幅是0.9%。