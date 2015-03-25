中海油关闭尼克森第三方原油交易业务

北京时间3月25日消息，华尔街日报周二报道，阿尔伯塔石油市场委员会首席执行官理查德-曼森（Richard Masson）确认，中国国有的中国海洋石油总公司已经停止在北美地区代理其他能源生产商进行原油交易的业务。

理查德-曼森表示，中海油在阿尔伯塔的业务部门，也就是在2013年完成收购的尼克森能源已经通知委员会，公司将继续在市场中销售自产的原油，但是将逐渐退出代表其他石油和天然气供应商进行的原油交易。

作为第三方原油交易业务的一部分，尼克森和荷兰皇家壳牌在阿尔伯塔负责管理阿尔伯塔政府从石油企业收到的，作为资源开采权利金的常规原油产品的销售。阿尔伯塔石油市场委员会则是负责选择特定市场参与方来出售这些权利金石油。

尼克森退出第三方原油交易业务是公司成本削减规划的一部分。尼克森能源在本月早些时候公布了在北美和英国业务中裁员13%的计划，希望以此应对全球油价的下跌局势。

理查德-曼森说，尼克森能源在上周通知委员会，公司已经决定，在两年期合约于6月1日到期之时，将不再提出新的竞标。不过他也说，委员会不认为会在寻找新的营销方上有什么问题。他表示，“在卡尔加里有很多营销机构，我们有很多的竞标请求。”

在阿尔伯塔2014年收到的每天约7万桶传统型原油中，尼克森能源和荷兰皇家壳牌承担了约90%的销售量，阿尔伯塔石油市场委员会自行销售剩余部分。

理查德-曼森也说，由于更低的原油价格和权利金，阿尔伯塔石油市场委员会在2015年需要销售的石油数量相比2014年会少很多。