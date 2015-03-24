逢反弹必遭打压？金价再临“魔咒”

国际金价目前已经连续四个交易日反弹，得益于美元的持续疲软。隔夜美联储官员再度放出鸽派言论，美元续跌。日内欧市盘中，金价于1180附近窄幅震荡。

3月份以来的国际金价走势，用“节节败退”来形容，一点儿不为过。从本月初的1223美元/盎司开始下跌以来，每逢反弹必遭打压，期间更是走出九连阴格局。

不过，处于颓势的黄金，终于在这几天迎来了反弹。美联储议息会议的决定，与预期大相径庭，加之美联储主席耶伦的鸽派言论，让美元下跌，而黄金也随之反弹。

外媒调查显示，市场对美联储加息的普遍预期发生变化，多数华尔街大型投行目前预计，美联储至少会将加息时点推迟至9月，此前的预期是在6月。

昨日公布的数据显示，美国2月成屋销售月率录得1.2%的增长，不及预期的2.0%，但仍高于前值4.9%的减少量。美国2月芝加哥联储全国活动指数录得下跌，亦未能提振美元多头情绪。

本周有多位美联储官员相继发表讲话，周一美联储梅斯特表示，希望推进更多政策正常化的规划工作，美国经济压力正在减轻，美联储在6月份加息是个可行的选择，但并不表明美联储一定要在6月份加息。

而美联储副主席费舍尔大放鸽调，暗示美元走强对出口可能带来影响，指出美联储不会根据美元日常走势来做出政策决定，美联储在6月、9月甚至更晚时间加息都将取决于数据，但有望于年底前加息。但就算是美联储开始加息，之后的政策仍会相当宽松。

美联储威廉姆斯日内发言表示美联储的政策将受到经济数据的推动，通胀疲弱一定程度上受到短暂因素影响，美联储不能等到通胀达到目标水平2%之后才作出行动，但即使首次加息之后美联储的政策仍非常宽松。该观点与费舍尔之见不谋而合。但其认为尽管美元走强，但今年仍应启动加息，美国经济可以应对美元走强。

市场焦点转向今日晚间的美国2月份CPI，因为美联储信贷收紧步伐与通胀表现息息相关，因此本次数据不容小觑，目前市场预期美国2月消费者物价指数年率与上月持平，维持在-0.1%；2月核心消费者物价指数年率则可能小幅升至1.7%，前值为1.6%。若数据乏善可陈，无疑加剧美元看空情绪，利好当前金价。上扬除此之外， 1月房价指数及3月制造业PMI都将于今晚集中发布。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国2月未季调消费者物价指数(CPI)年率料下降0.1%，上月也为下降0.1%；2月未季调核心CPI年率升幅则持平于1.6%。由于汽油价格较低，1月CPI创下六年来最大跌幅。

ING资深经济分析师James Knightley表示，“我们认为按年通胀率仍将为负值，所以温和派应会更加坚定地认为，美联储还没到必须升息的时候。若数据意外疲弱将损及美元，并进一步推低美国国债收益率，利好黄金。”

关于后市走势，尽管金价近期连续4个交易日上涨，但分析师仍意见纷纭。巴克莱分析师指出，从市场的持仓状况来看，近期金价仍会有更多下行趋势出现。FX EMPIRE分析师预计几周内金价仍存在上涨可能，若其出现回落可趁机逢低买入。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)认为，目前是买入黄金的时机。该行表示，金价从1143美元/盎司的回升表明了黄金的趋势转向看多。建议在1175美元/盎司做多黄金至1307，在1142止损。

法兴银行在最新的报告中称，预计今年金价将进一步走低。今年第二季度平均金价将在1150美元/盎司的水平，而至第四季度，金价将会持续走弱，四季度黄金均价将跌至1025美元/盎司。

持仓方面，美国COMEX 4月黄金期货价格周一收盘上涨3.10美元，涨幅0.3%，报1187.70美元/盎司，连续第四个交易日收盘上涨。截至3月23日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日持平，为744.4吨。

技术面，在美元修正的背景下，金价迎来了反弹机会，而且如前面也提到的，由于金价是自关键水平反弹走高，技术上也形成了有力支撑，短期上还是倾向于金价会继续上探，并可能重新挑战1200美元/盎司关口。

瑞士MIG银行表示，黄金自关键支撑区间1132-1143支撑区域反弹。小时图形阻力位于1175(2015年3月9日高点)已经突破，其他小时图形阻力位于1198，同时关键阻力位于1223。小时图形支撑位于1160(2015年3月19日低点).