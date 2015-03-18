人民币国际化邻国开花 俄首推人民币兑卢布期货交易

随着中俄贸易往来的增加，人民币成为最受俄罗斯青睐的货币之一。

北京时间3月18日，莫斯科交易所在当地时间本周二发表公告称，该交易所金融衍生工具市场在当天启动了人民币/卢布期货交易。

此类人民币/卢布期货合约以莫斯科交易所的人民币/卢布定盘价为比对，以现金结算，到期日为3月、6月、9月和12月的15日。合约的原始保证金比率为12%。Metallinvestbank银行将担任该种合约的做市商。

对于推出该种期货合约主要原因，莫斯科交易所公告中称，“莫斯科交易所的人民币交易量大幅度增长，俄罗斯外汇市场上人民币和卢布结算量日益增长，出现的与此类交易有关的对冲需求”。由此，人民币的国际化进程又有新的进展。

据莫斯科交易所在其网站上公布数据显示，2014年，该交易所的人民币交易量大幅增长7倍多，总金额为3950亿卢布，其中在去年10月份创下了5.41亿元人民币的日均交易额历史纪录。

莫斯科交易所副董事长安德烈?舍缅托夫表示：“推出人民币/卢布期货交易只是莫斯科交易所在今后提供完整的人民币工具和对冲工具迈出的第一步。我们预计，这项新的合约将和交易所的其他衍生合约一样具有流动性和需求，同时有效的促进中国和俄罗斯的贸易规模。”

自2014年开始，油价暴跌以及欧美国家发动的新一轮制裁让俄罗斯经济遭受重创，促使俄罗斯加紧了“去美元化”的进程。

2014年3月中旬，美国对俄罗斯展开的经济制裁，使得多家俄罗斯银行的客户被禁止使用维萨和万事达信用卡，这引起俄罗斯官员关于建立俄罗斯自己的金融运营网络的讨论。

随后，俄罗斯总统普京在一次讲话中提出俄罗斯应该建立一个属于自己的国家支付结算系统，以此降低对西方世界的经济依赖程度。

在去年5月召开的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会期间，中国银行和俄罗斯国有银行——俄罗斯外贸银行签订了本币结算协议，该协议避免了在投资银行、银行间贷款、贸易融资、资本市场交易方面使用美元。

同时，作为能源大国，俄罗斯也一直在努力改变对美元作为贸易结算货币的依赖。有俄罗斯媒体预计，中国与俄罗斯的天然气交易可能在不久的将来以卢布和人民币进行直接结算。

俄罗斯央行副行长阿列克谢?乌留卡耶夫也曾表示，俄罗斯能源企业需要抛弃美元，“这些企业必须更勇敢地与贸易伙伴签订卢布结算合约”。

此外，以俄罗斯为代表的金砖五国，拟筹建金砖银行、金砖应急储备基金、金砖能源联盟，被称为金砖国家加快“去美元化”的三大举措，对此，有分析人士认为，一旦像金砖国家这样重要的局部地区形成联盟，并取得一定进展之后，会对美元霸主地位产生一定的冲击。

按计划，金砖银行将于2016年开始运营，这将大大简化金砖国家间的相互结算与贷款业务，并且减少对美元和欧元的依赖。

业内人士普遍认为，该银行将成为国际货币基金组织和世界银行的可替代选择，对美欧主导的国际机构形成制衡。尽管五个金砖国家的政治体制迥异，但有着共同的地缘政治、经济和贸易利益，同属全球大型经济体之列，金砖银行的设立将进一步促进国民储蓄在金砖国家之间的流动。