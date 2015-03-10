M2走低货币宽松料持续 全面降准或势在必行

2月金融数据本周发布，继1月广义货币M2增幅创28年来新低后，2月M2或仍将低位运行。作为衡量流动性的重要指标，M2走势低迷，决定货币政策宽松将持续。如果M2增速下降超速，全面降准势在必行。

2013年和2014年，政府工作报告里提出的M2增速均是13%左右，2014年年中M2增速一度达14.7%，但下半年在信用萎缩、基础货币增长趋缓影响下，M2最终值为12.2%。日前政府工作报告提出2015年M2增速目标是12%。相对于这一目标增速，1月10.8%的增速无疑偏低。

业内人士认为，虽然外汇占款下降，但在春节前，央行通过各类政策工具组合向金融系统投入较充裕的基础货币；同时，存款准备金率下调和定向宽松，短期信贷创造较多都有利于货币乘数扩张。这两方面因素有利于2月广义货币增速上升，预计2月M2可能回升至11%。不过，11%的增速水平仍属较低。

目前，经济活跃度下降、货币乘数降低，内生动力趋弱的趋势需要警惕。业内人士预计，短期内M2料仍将低迷。

首先，外汇占款自2013年以来已出现趋势性下降，当前人民币(6.2620, -0.0020, -0.03%)资本外流迹象也较为明显。随着美国经济强劲复苏和美元持续走强，人民币贬值压力加大，外汇占款负增长今年也可能成为“新常态”，决定了基础货币的缺口。

其次，信用派生能力下降，短期内难有大反弹。货币乘数从去年年中以来逐季下降。去年二季度末，货币乘数为4.32；三季度末，货币乘数为4.21；年末货币乘数降至4.18。货币派生能力的下降，一方面与内需不振、银行信贷投放能力较弱、存款准备金率较高有关；一方面也与财政政策还不够“积极”相关。

未来，如果M2增速下降超速，那么央行只能通过加大公开市场基础货币投放规模或降准刺激货币乘数回升来实现M2增长目标。由于央行2015货币政策的主要目标为“稳定总量，优化结构”，预期公开市场基础货币投放，尤其是PSL、MLF等有针对性的定向货币投放将是央行优先选择的货币政策操作，但考虑到融资规模和M2增速下滑的压力增加，全面降准操作势在必行。此外，积极财政是加大信用派生力度的主要抓手。2014年财政未完成预算目标，2015年积极财政政策需要加大投入力度。