美原油储备意外大增 或已预期中东石油危机

美国原油储备不断创出历史新高。

2015年以来，美国商业石油库存每周增量均大幅超过预期，如截至1月22日当周，市场预期为270万桶，实际储备了1007万桶；2月27日当周，市场预期为415万桶，实际储备了1030万桶。这使得美国商业原油储备不断刷新2014年4月3.977亿桶的历史新高，截至3月初，更达到了4.44亿桶。

不仅如此，美国包括战略石油储备在内的原油储备和石油产品储备达到18.73亿桶，按照最新日均1966万桶计算，石油战略储备天数是95天，这已经大大超过了常规的65~70天的水平。

这似乎有些不可理喻。因为美国的能源独立革命取得重大成果，随着近海石油开发和页岩油气革命，美国石油对外依赖度已经由2000年的63.66%下降到最近的46.3%。再加上新能源的利用和中国、欧洲经济衰退的预期，国际石油价格从5~10年的长期来看，将处于低位。因此，美国如此大规模地增加石油战略储备，仅从商业利益上来看，是解释不通的。

合理的解释是，美国已经预期中东将发生严重的石油危机，届时如果波斯湾被封锁，石油运不出来，以欧盟和中国现在较少的石油储备（分别为26天和15天），很高的对外依赖度（分别为67%和60%），且从中东进口石油占比很高（分别为70.4%和50%左右），则欧盟和中国的石油正常供给仅能支持50~70天。而美国则因为石油对外依赖度大幅低于欧盟和中国，更重要的是中东进口石油占比仅为10%左右，美国可以维持石油正常供应达2065天。

换言之，假如波斯湾被封锁，最多2个月之后，欧盟和中国的石油就会严重匮乏，甚至爆发严重的经济金融危机，不排除欧盟和欧元解体的可能性，同时中国相当可能遭遇股市、楼市、债市和人民币的严重危机。

届时，美国可能会替代中东成为主要的石油供应方，有能力迫使中国和欧洲接受其苛刻的政治经济游戏规则。即美国会以极高的石油价格获取暴利，换取欧盟和中国的优质资产，特别是金融资产，大规模注销美国的国家债务，从而实现美元的复兴，甚至不排除使美元统治扩大到欧洲和东亚的可能性。

最近伊朗核谈判再次回到国际焦点也印证着这个猜想。虽然伊朗准备让步，但美国总统奥巴马要求伊朗将核项目冻结至少10年，伊朗予以拒绝。而以色列总理内塔尼亚胡和美国总统奥巴马就伊朗问题的争执也引人注目。这可能预示着对伊朗动武时间窗口的接近。

因此，笔者再次强烈建议：中国应乘人民币大幅贬值之前的机遇，尽全力大规模增加石油战略储备，从而未雨绸缪，为未来赢得更多战略缓冲空间。

