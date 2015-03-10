美元刷新11年半新高 石油黄金重回暴跌轨道

牛气的美元，继续高唱凯歌，一度刷新11年多以来新高，然而，这却给以美元计价的石油、黄金等资产带来了灾难，致使它们重回暴跌的轨道。

数据显示，3月6日盘中，美元指数突然直线拉升至97.25，刷新2003年9月以来最高。截至收盘，美元指数更是大涨1.4163点，涨幅达1.47%，报收97.7585点。

对此现象，分析人士指出，6日公布的非农数据显示，美国就业市场再度异常强劲，预示着经济的强势复苏步伐加快，因而加大了美联储6月采取加息政策的可能，美元受提振出现疯涨局面，但这对大宗商品市场而言却是大劫。

受上述消息拖累，6日纽约商业交易所4月份交割的黄金期货价格下跌31.90美元，收于每盎司1164.30美元，跌幅为2.7%。创近4个月新低，全周跌幅更是高达4%；而纽约4月份交割的西得州中质原油期货（WTI）价格收于每桶49.61美元，跌幅为2.27%，伦敦洲际交易所4月份交割的布伦特原油期货价格则收于每桶59.73美元，跌幅为1.24%，二者则分别跌破50美元与60美元重要关口。

里士满联储主席杰弗里·拉克尔认为，劳动力市场好转速度快于预期，美联储很有可能在6月份首次加息。“即使会造成美元更甚，美联储也必须遵循正确的政策。”拉克尔称。

富国证券的高级经济学家布拉德也表示：“我们认为美国经济已处于能让美联储启动政策正常化的状态。我们预计，这意味着联储有望在6月做出利率调整的决定。”

与此同时，美联储在3月5日晚间公布了银行业压力测试结果。结果显示，美国最大的银行状况足够强劲，可以对抗经济下滑，31家接受压力测试的大型机构全部通过了压力测试。

投资者的视线或将转移到美联储将在3月17~18日召开下一次的政策会议上。多数经济学家预计，联储在会议声明中将去掉在加息问题上“保持耐心”这一措辞，向外界发出自己对6月加息持开放立场的信号。

此前，受美国部分原油勘探商因无法承受大幅下跌的油价而纷纷关闭油井、削减产能以及中国石油需求回暖的影响。石油价格稳步回升，其中纽约原油和布伦特原油一度突破50美元与60美元关口。

数据显示，美国现存开工钻机数量已降至2011年6月以来最低。挪威SeaDrill公司也表示，深水钻探业闲置的钻机数量创下二十年最高。荷兰壳牌也关闭了北海地区的油井。

而对于黄金市场，CitrinGroup公司创始人、CEO兼董事长乔纳森-席特林(JonathanCitrin)表示：“美元汇率大幅走高，加上低通货膨胀预期，以及货币政策决策者们刺激经济增长的意愿，使得黄金的储值功能几乎作废。”

其中，欧洲央行行长德拉吉上周四晚间宣布，将在3月9日正式推出每个月购买600亿欧元国债，持续到2016年9月的QE计划，德拉吉还称除了购买各国主权债券外，还将会购买资产支持债券(ABS)和资产担保债券，且QE将一直持续，直到通胀稳定于2%。如果持续到明年9月的话，总规模接近1.14万亿欧元。

对于未来黄金价格的走势，丹斯克银行则在报告中表示，他们预期美元指数将会维持上涨，这将会令金价继续承压。具体而言，非农数据公布之后，黄金价格自1195美元/盎司上方跳水，1190美元/盎司以及1180美元/盎司两个十位数关口很快失守。最低跌至1163.45美元/盎司，为去年12月1日以来新低。短期内，黄金价格恐继续受压下行。