2015-2016长期趋势预测

附件红比较了主要几个国家的真实利率,GDP增长率，和通货膨胀（CPI)

真实利率：从图中可以看出，中国在 2011 年到2013 年保持着较高的利率及利率增长，而德国，新西兰，日本，美国和加拿大处于一个中间水平，并且有平滑下跌的趋势，其中英国处于长时间低利率的水平! 其中德国，新西兰，日本，加拿大有所降低，而美国利率有所增加!

GDP: 比较了几个国家 GDP 年增长率，可以看出从 2010-2011 年期间，这几个国家的整个 GPD 增长速度都是在放缓，而在 2011 年到 2012 年间除了美国意外 GPP 增长率都有所下降，而美国在 2013 年 GDP 增长维持在正常水平.

CPI： 图中的CPI以2010年为基年，可以看出中国和英国的通货膨胀较为严重！美国处于中等水平，而美国的通胀还没有达到其目标!

分析结论 :在图中的大部分国家，都倾向于降低利率，以刺激经济增长，而美国在缓慢增长利率，原因是在近两年 GDP 有所增长，通过或缓慢增长利率来控制通货膨胀。如果 2015 年的 GDP 增长率高于前两年，这样增加利率的概率会很大! 毕竟美国还处于较低的通胀.

长期来看，应该做多美元，看空非美货币，但现在很多商品货币都处于超卖状态，因此后面还会有一段时间调整。这是后才是中长线的再次入场点。入场点的判断我们可以通过周线图中RSI来判断!