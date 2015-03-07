三八妇女节即将到来 扒一扒女性理财的经典招数

对于即将到来的女性节日三八妇女节，不少女性朋友都可以拥有一天的放松假期。而假如你对理财投资感兴趣，嘉丰瑞德理财师建议那不妨扒一扒有关女性理财的10个经典小Tips，或许可以帮助你接下来更好的赚钱：

1、定期了解财务状况

定期了解和盘点自己的财务状况可以让自己更清楚财富的现状、构成、损益等。而在一些有较大风险的投资上，定期再加上不定时的了解投资状况，可能有助于作出投资方向的调整，避免损失等。当然，最好是由专业的理财机构来照看和打理财富可能会更好。

2、学会控制情绪，抑制冲动型消费

投资和消费，在消费这一环节，对于女性来说，冲动型消费比较普遍，因此需要抑制一些大的冲动型的消费，比如突然间冲动购买奢侈品或昂贵的服饰、化妆品或是服务等“大手笔”动作，应学会成熟的控制情绪。

3、了解投资市场和全球资源化配置

不仅仅是购物的砍价可以让你“省钱”、“赚钱”，投资才是更好的财富增值方式。故女性应当对投资市场、投资工具做个初步了解，并选择其中的几种比较适合的进行投资。当然，嘉丰瑞德理财师建议，眼光可以放得更宽泛一些。资金充足的，还应考虑全球化的资源配置等，从更多的“角度”去赚钱。

4、尽量盘活你的资产

记住，你的资产除了流动资产如银行存款、股票、理财投资产品等等之外，还包括有固定资产如房子等。嘉丰瑞德理财师建议尽量盘活这笔财富，比如说出租获取租金收益，做抵押投资等，盘活“固定资产”可能带来意想不到的高收益。

5、多元化投资，分散风险

避免局限于一种或是单一的投资渠道，尽量多元化的投资。俗话说得好，尽量避免把鸡蛋放在同一个篮子里就是这个意思。

6、强制储蓄用于投资

投资的资金从何而来？不妨告诉自己每个月发工资时，在买服装前强制划拨部分资金用于投资和增值。这类方式在理财上，现在也专门形成了“定投”类的投资，可以直接配置资金在上面赚取收益。比如宜盛财富的月定投，每月存款5000元，年化收益率是6.8%，比起银行储蓄的收益自然是高出很多。

7、避免资金闲置

假如有资金，却闲置未做投资，这在理财上来说是一种机会成本的损失。比如在银行放置了过多的活期储蓄即是典型的“资金闲置”，像上述假如去做投资还有近百分之七的收益。

8、用复利赚钱

大家可能了解过用纸片对折30次后可超过珠穆朗玛峰高度的小故事。同样，投资除了收益以外如何再增长得快速，答案就是“复利投资”，用投资获取的收益继续进行投资，本息利滚利。要知道复利投资在任何一个理财方式当中，都是赚钱的大利器。

9、get更多理财投资知识

利用时间学习了解更多的理财投资知识，开拓投资眼界、发现更多的商机。知识嘛，get越多越好。

10、讲究唯心主义，保持良好的投资心态

投资是一门“内外兼修”的功夫，除了选择合适的理财方式、理财品种以外，身心健康并保持良好的心态也很重要，这也有助于提升财富获取的幸福感，而提升幸福感才是理财投资的最终目的。

怎么样，了解到以上的10条经典理财的小Tips，你有哪些想法呢。嘉丰瑞德理财师建议最好还是动手重新“理一理”思路，来做做理财，那轻轻松松也可赚钱。