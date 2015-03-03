欧元回吐涨幅美元走强 现货黄金周一下跌

因美元指数上涨令黄金价格承压，现货黄金下跌6.70美元，跌幅0.55%，报1206.20美元/盎司。

周一(3月2日)走势表述：

受中国人民银行周末宣布降息提振，现货黄金价格亚市开盘后迅速拉升，午盘于1220上方横盘但持续受阻1225。欧市盘中金价涨幅尽吐，随后因欧元回吐涨幅，美元指数走高，金价承压下跌，盘中一度跌破1205，金价回归1200水平。

现货黄金最高触及1223.20美元/盎司，最低下探1204.50美元/盎司。

基本面利好因素：

中国人民银行[微博]周六将一年期存款利率下调至2.5%、一年期贷款利率下调至5.35%。 与此同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

美国商务部(DOC)周一(3月2日)公布的数据显示，美国1月消费支出月率下跌0.2%，预期下跌0.1%，前值下跌0.3%，已经连续两个月下滑，表明尽管汽油价格下跌，同时就业市场稳健，但是美国家庭依然保持谨慎。

美国1月营建支出下降1.1%，预期增长0.3%，前值自0.4%修正为增长0.8%。

基本面利空因素：

意大利统计局(Istat)周一(3月2日)公布的数据显示，意大利1月失业率跌至12.6%，前值修正为12.7%，创下去年1月以来的低位。

欧盟统计局(Eurostat)周一(3月2日)公布的数据显示，欧元区2月消费者物价指数年率下跌0.3%，预期下跌0.5%，前值下跌0.6%，跌势有所趋缓，优于市场预期。

数据编撰机构Markit周一(3月2日)公布的一份调查报告显示，欧元区2月制造业活动持稳，持平于1月的峰值水准，受助于欧元贬值带动出口订单增加、以及聘雇速度升温。数据显示，欧元区2月制造业PMI终值持稳于51.0，略低于早前的初值51.1，并略高于50的荣枯分水岭。

后市展望：

巴克莱（Barclays）分析师周一（3月2日）表示，全球黄金ETF今年2月流入17吨，为2012年11月以来最强劲的一个月。SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量2月增加4.5吨，较1月非农的49.35段明显回落。巴克莱分析师表示，尽管黄金ETF正在吸引长期投资者，但这个趋势或难以延续。

三菱集团（Mitsubishi）贵金属策略师Jonathan Butler表示，黄金因中国人民银行[微博]上周六意外加息而受到支撑。Jonathan Butler指出，“我们认为降息从两个方面利多黄金。其一，这增加了黄金的对冲风险的需求。其二，有助于在市场季节性清淡期增强国内消费者的指出能力。”