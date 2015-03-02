2015年，美国结束量化宽松并考虑加息，欧元区则在陷入通缩后拉开宽松大幕，这对新兴市场国家特别是资源型国家又是一场新考验：巴西、俄罗斯、委内瑞拉等国高度依赖石油、金属等大宗商品出口，随着出口收入减少，这些国家的本币大幅贬值，通货膨胀严重；而一些眼光敏锐的投资者则已经看到了中印韩等新兴市场的机会，因为中国、印度、韩国等都是原油进口国，他们将得益于低油价和相对较高的经济增长

羊年春节期间，A股市场休市，但忙惯了的投资者却闲不住，尤其是一些关注全球市场的投资人。

“有朋友在海外做对冲基金，进行全球资产配置，会特别关注一些新兴市场。”杨洋是上海某高校金融专业的一位在读硕士研究生，由于所学专业的原因，平时会接触很多金融机构的校友前辈，为了积累经验，他帮助一位在纽约从事对冲基金的校友搜集新兴市场的资料，并进行投资分析。

“从数据表现来看，新兴市场的经济恢复速度确实不如从低谷反弹的欧美市场，但在美股年报公布期间，经济复苏的预期可能面临修正。而新兴市场则开始趋于稳定，市场的预期也发生了变化。”杨洋与《国际金融报》记者交流时表示，“目前，A股市场投资者参与海外市场投资的渠道还比较少，但随着国内对冲基金行业的发展，一些隐性渠道已经显现出来，因此，及早获知一些海外市场的讯息，绝对能抢占投资先机。”

2014年以来，海外市场表现抢眼。美股迭创新高，新兴市场前期虽然不被看好，但表现也非常强势。A股市场依靠去年最后一个多月的发力，以52.87%的年涨幅跃居全球股市的前列。埃及证券交易所也不甘示弱，2014年以高达32%的增幅在新兴市场中处于领跑地位。

2015年开年之后的表现来看，虽然没有欧洲股市表现那样突出，但新兴市场同样强劲，阿根廷、俄罗斯股市年内的累计涨幅都超过10%。2015年新兴市场的投资潜力值得关注。

美股等待盈利落地

2月24日，美国道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数收盘再创历史新高，纳斯达克综合指数实现十连阳，美股“牛味”正浓。

“美联储将根据美国经济发展情况决定何时启动加息，即便修改目前加息前瞻指引中‘保持耐心’的措辞，也不意味着美联储会马上加息。”美联储主席耶伦2月24日在国会听证会的一番话被看做当日股市上涨的主要推动力。

多数分析人士认为，尽管美股前景仍存在不确定因素，但整体来看，今年美股牛市将会继续。

很显然，美股上涨不可能仅靠耶伦的讲话，在这之外，多数公司的2014年第四季度财报普遍好于预期也为股市上扬作出了贡献。

汤森路透曾预测，去年第四季度标普500成分股的平均盈利增速不超过4％，收入增长低于１％。这份预测根据公司财报的公布情况每日更新。截至2月24日，已有451家美股上市公司公布了财报，汤森路透最新预测已将上述两项数据分别修正至6.7％和1.9％。

不过，这股贡献力能否长期持续还很难说。

“美股在牛市顶部震荡徘徊，未来市场或将从企业财报中得到指引。”华创证券分析师华中炜分析指出，“1月时曾判断，美股现有估值接近标普历史水平，未来估值提升空间不大。而2015年，美联储开始缓慢地提高利率已经基本没有悬念，利率上升不仅会提高普遍融资成本，还会抑制用于股票回购的借款。而过去几年，股票回购帮助每股收益增长和股价上涨。政策因素褪去后，美国企业将更加依赖客户需求推动的盈利增长。”

华中炜认为，从盈利方面看，虽然美股上市公司利润率大幅收缩的可能性较小，但进一步扩张的空间也相对有限。从费用端来看，原因有两方面：第一，企业的利息负担已经处于历史低位，因此再进一步降低的空间不大；而美联储未来开启加息进程也会促使其逐渐上升：第二，尽管目前工资增速仍维持低位，但随着就业状况的持续改善，即使不出现大幅增长，但再度下行进而压低企业费用的可能性也相对较低。

“总体而言，美国上市公司去年第四季度营收不及预期，而盈利与历史水平大致吻合。不尽如人意的财报给美国股市造成压力。从已披露四季报的企业情况来看，油价大幅下跌及美元进入升值周期的负面影响开始逐渐显现。”华中炜对美股的判断趋于谨慎，不过，他对于盈利增长却并不担心。

其主要原因是，目前披露财报的公司多以金融和能源等周期性板块为主，在消费端，由于就业市场的持续改善、油价的下行以及消费者信心的改善，消费部门势头良好，随着未来几周中更多消费类公司逐渐披露业绩，或将对目前偏弱的盈利状况有所提振。因此，“我们对美股盈利的长期增长前景仍抱有信心。”华中炜表示，在经济持续复苏和企业加大投资的推动下，收入增速的提升将替代此前利润率的扩张成为企业盈利增长的动力。长期来看，仅靠削减成本和费用来推动盈利增长的路径已难以持续，未来盈利的复苏仍需要经济增长传导至企业盈利的实质改善来推动。

指数调整窥知方向

“美联储暗示不急于加息也会提振新兴市场股市。”杨洋说，从金融指数供应商明晟公司（MSCI）指数的表现能够窥知现在资金对于新兴市场的态度。

2月25日的交易中，MSCI新兴市场股指上扬0.5%至992.8点，为去年11月28日以来最高收盘位。

就在两周之前，MSCI公布最新季度调整，根据摩根投信统计，观察三大新兴区域在MSCI新兴市场指数的权重变化，新兴亚洲终止五连降，本季获得调升0.03个百分点，至67.3%，上调幅度最大，欧非中东地区连续第六季获得调升0.01个百分点，至17.38%，反观拉丁美洲则续遭调降，降幅达0.04个百分点。

摩根亚太基金经理人罗杰瑞指出，新兴亚洲获得MSCI调升权重并不令人意外，不论就景气能见度、经济增长力度及政治稳定度来看，新兴亚洲都是新兴市场中的佼佼者。罗杰瑞表示，不同于欧非中东及拉丁美洲以出口原物料为经济主力，高度倚赖原油进口的新兴亚洲反而大幅受惠于低油价带来实质消费力道的提升，及维持宽松环境的政策操作空间，未来前景最为看好。

进一步观察亚洲各国的权重变化可以发现，去年至今走强的印度股市，本次获得MSCI双升幅度最大，分别在MSCI新兴市场及新兴亚洲指数中上调0.08和0.11个百分点，此外，马来西亚及菲律宾也获得MSCI双升。与之相反，中国、泰国、韩国股市则遭到双降，其中，中国Ａ股的降幅最大，分别在MSCI新兴市场及新兴亚洲指数遭降0.08和0.13个百分点。

对于中国和印度这两大新兴亚洲权重国在MSCI指数再次上演一升一降的戏码，罗杰瑞指出，其实中国和印度股市去年表现均相当亮眼，但中国股市的强涨是来自于政策松绑的资金行情，基本面改善幅度反而相对有限。

虽然中国股市本季遭到MSCI双降，但罗杰瑞并不看淡中国后市表现。罗杰瑞说明，中国挥别过去双位数高速增长年代，官方与市场均已理性接受当前7%左右的经济“新常态”，其次，面对经济放缓的金融环境，中国官方刺激政策不会缩手甚至有可能加码，中国股市未来上档空间将高于下档风险，长线表现空间值得期待。

而对于一再调升比重的印度市场，罗杰瑞表示，印度在新政府力图改革的带动下，经济数据渐有改善，内外资同步发展，推升印度孟买指数再上一层楼。

机构投资者对于印度股市颇为看好。摩根印度基金经理人施乐富分析指出，近期印度工业生产、制造业采购经理指数（PMI）、汽车销售等经济数据均见改善，与此同时先前停滞的企业投资与资本支出明显攀升，印度经济动力十足。正因如此，国际货币基金组织（IMF）看好2016年印度的经济增长率可望超越中国，而且根据美银美林对全球基金经理的最新调查显示，印度是经理人最想加码的新兴市场，连续4个月成为看好度最高的新兴股市。

富兰克林华美新兴市场股票组合基金经理人陈韵如也表示，印度股市在去年大涨并创新高价位，但因企业获利增长强劲使得评价面仍属合理。

值得注意的是，印度财政部将于2月底公布2016年度财政预算案，由于本次为莫迪政府上任后首个完整年度的预算案，预期可望出台官方大力推动基础建设计划案，这有利于提振印度股市表现。

预期改变进行时

“在此之前，受全球主要经济体复苏步伐依然缓慢、货币贬值大战等因素的影响，新兴市场商品出口国潜在增长率下降，资金更多涌向了熊短牛长的美国市场，但随着油价超预期的下跌，市场对于新兴市场的投资前景开始产生分歧。”杨洋的观点与目前不少投资机构的研判相似。

国际货币基金组织在日前发布的《世界经济展望》中，下调了2015年和2016年对于新兴市场和发展中经济体的增长预期。IMF预计，2015年经济增长将大体稳定维持在4.3%，2016年将升至4.7%。

IMF表示，目前，从2014年中期延续至今的油价下跌趋势虽有所缓和，但市场普遍预期国际油价很难回到此前高位，这对于大部分依赖石油进口的新兴市场国家也带来一定利好因素。油价下跌将缓解通胀压力和外部脆弱性，从而使新兴市场国家的中央银行能够不提高政策利率，或逐步缓慢地提高政策利率。

瑞银（UBS）在2015年亚洲展望中也表示，能源和软性大宗商品价格走跌，使得财政及货币政策有较大的回旋空间。这些利好因素再加上亚洲经济基本面相对稳健，将令亚洲展现新兴市场的一线曙光。

高盛的分析认为，油价下跌将推高大多数亚太地区经济体的GDP增长率，但主要的石油净出口国马来西亚除外。高盛还向上修正对亚洲部分市场的GDP增长预测，其中，将2015年中国GDP增速预测上调了0.1个百分点。

与此同时，高盛还表示，油价的变化可能导致亚太经济体的整体通胀进一步降至刚超过1个百分点。分析涵盖的所有经济体的通胀应该都会下降，无论是石油进口国还是出口国。因此，向下修正整个地区的通胀预测。泰国和韩国可能是最受益的国家，其次是马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和新加坡。

预期的改善已经从资金流向中表现出来。根据资金流向监测机构EPFR最近一次发布的数据，截至2月18日的当周，全球所有股票基金吸引到63.6亿美元资金净流入。新兴市场股票基金在过去4周内第三次吸引到资金净流入，其中，俄罗斯及印度两大金砖国家的股票基金吸引到超过2.5亿美元资金，但离岸中国股票基金遭遇约3亿美元资金赎回。

新兴市场的资金流看似回暖，但尚无法抵消前一阶段的恐慌性大“失血”，尤其是亚洲新兴市场。截至今年1月，投资者连续第七个月从亚洲新兴市场基金撤资，自去年11月末以来的撤资总额超过130亿美元。

不过，穆迪投资者服务公司预计，尽管全球经济增长疲弱、中国相关风险及高杠杆率可能对该地区的表现带来潜在威胁，但亚洲宏观经济基本面仍将继续对亚洲各国和地区的信用质量形成支撑。穆迪指出，健康的外部脆弱性指标、货币政策的可信度以及油价的下跌和经济改革动力所带来的正面影响都将对亚洲市场形成支撑。

中印韩大比拼

如果新兴市场的预期正发生积极的变化，那么，该如何投资新兴市场？

“新兴市场的投资与成熟市场投资有明显的差别。”杨洋经过一段时间的研究，也总结了一些经验，“新兴市场往往都是强势政府，因此，从政府的角度来说，他们更倾向于一些公共服务领域的建设，在这方面存在一些机会，比如医疗、教育等。”

此外，杨洋还认为，新兴市场消费市场的崛起也非常引人注目。

中国和印度有可能处于这种改善公共商品和服务趋势的最前沿。英国《金融时报》报道称，随着与发达国家收入差距缩小，随着志向远大的消费者价值观趋同，新兴市场的中产阶层将有能力、也愿意为更好的教育、医疗保健、住房和基础设施付费。这些“公共”行业代表着发展中世界最具活力的领域，是值得在2015年乃至之后多年密切关注的“新的”新兴市场。

近日，瑞信研究院发布的《新兴市场消费者调查报告》也显示出了这种趋势。

报告显示，在参与调研的9个经济体中，电子商务发展前景十分看好。调查反馈表明，电子商务在这9个经济体的零售总额中的比重将高于发达经济体。其中部分原因包括：新型经济体相对落后的传统零售业，这在农村地区更为突出；通过智能手机接入互联网的消费者比重迅速增长，创造了新的垂直消费；可支配收入增加带来的根本驱动。

瑞信预计，上述因素可使调研国家的全年网上零售额增加到3万亿美元，这将会影响零售、金融、信息安全和科技等多个领域的公司。

除此之外，在旅游休闲、汽车、医疗方面，新兴市场的消费意愿都显著增加。

瑞信报告指出，旅游休闲与科技因素的结合是调查中发现的另一个显著现象。全球旅行分销渠道正快速演变，营销重点更多转向通过直接（公司自营）或间接（第三方网上旅行代理机构）渠道进行网络订票。消费者选择订票渠道带来的相关改变正对行业价值链产生重大而深刻的影响，尤其是对酒店业的盈利能力构成压力的。然而，酒店自身的网上平台也会带来巨大潜力。

瑞信的报告显示，印度从去年的第四名跃居成为瑞信2015年新兴市场消费者信心指数排行榜得分最高的国家。印度是9个经济体中惟一在上述各项主要考量指标中都位列前三的国家。虽然中国从去年的排名第一下滑至今年的第五位，但其仍将是新兴市场国家中的关注焦点。瑞信分析师认为，即使光环不再，中国也不会是新兴市场经济体消费疲软的主要来源。这种疲软的风险主要来自俄罗斯和南非。

值得注意的是，报告指出，虽然中国消费结构性机会仍存，但2014年对中国消费者而言并不是一个好年份。根据调查，中国的消费者信心指数在排行榜上退居第四，大多数指标下滑至新兴市场国家的中段。声势浩大的反腐行动对“灰色收入”及相关支出影响显著，导致受访者对未来半年个人财务改善的乐观情绪出现下滑。

不过，展望未来，该机构认为，最低工资的提高将改善居民收入。在调查中发现了明显的证据，与中等收入和高收入阶层相比，低收入家庭更为乐观。中国的文化特点和结构性动力使得他与其他新兴市场相比，在教育上的额外支出较高，储蓄率也更高。

在中国和印度之外，韩国也成为国际投资者关注的市场之一。邓普顿新兴市场集团的执行董事长马克·麦朴思表示：“现阶段看来，韩国和中国的市场均颇具吸引力。”

根据邓普顿研究团队发布的报告，包括中国、印度、印尼、墨西哥和韩国在内的很多新兴市场已宣布或开始推行大型改革措施，虽然细节有所不同，但普遍是为了移除影响经济增长的官僚障碍、鼓励创业，以及令欠缺效率的行业遵从市场纪律。大部分国家也尝试重新平衡经济活动，由依赖出口和投资的增长模式过渡至以消费者需求为重心。

高盛首席亚太策略师蒂姆西·莫尔则认为，韩国有可能给投资者带来惊喜，但需要等待盈利周期改善的迹象出现。