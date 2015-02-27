黄金VS美国债务=金价公允价值1800

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2月27日讯—--加拿大BMG总裁指出，黄金，白银，铂金当前被严重低估。过去十几年中，美国债务与金价关系保持着90%以上的高度正相关，据此判断，金价当前公允价值应在1800美元/盎司附近。巴菲特指标等则表明，美股被明显高估。
【黄金、白银、铂金被严重低估】
加拿大保囵集团(BMG)总裁Nick Barisheff近日受访时指出，相比于历史标准和当前全球经济形势，贵金属行业中的黄金、白银、铂金非常便宜。铂金比黄金价格更便宜是非常罕见的，因而目前钯金较黄金被低估了；白银较黄金也被低估了。
他指出，金价/银价比率大约为为73:1。而据美国地质调查局的预估，地壳中白银数量仅为黄金数量的60倍。根据美国铸币法案，金银二本位制使用的是16:1，如果按照1980年这个标准，金价/银价比率应该大约为56:1。白银相对黄金而言被低估了。
同时，黄金价格本身也是被严重低估的。金价目前被低估至接近1200美元/盎司的附近。截止2012年的很多年历史数据来看，美国债务与金价关系保持着97%的正相关。自2012年后，两者走势开始出现分化，金价下跌而美国联邦债务规模继续上涨。但从2000-2015年这十几年的时间整体来看，金价与美国债务仍保持了93.7%的正相关(下图1所示)。因而，从至少20年历史预估，当前金价的公允价值应该在1800美元/盎司附近。
金价目前被低估了，银价和铂金价格则更是被低估了。因而，这三种资产存在很大的后补升值空间。鉴于央行们仍在大肆扩张货币规模规模，处在贴水状态的黄金、白银、铂金，目前正应尽可能多地买入。
【美股被明显高估】
基于历史标准和当前全球经济形势，哪些资产又是被高估的呢？
Nick认为，美国股市价值是被高估的重要资产代表。人们忽略诸如市盈率(P/E ratios)、每股收益(EPS)等指标，一股脑门地将资金倒入美国股票市场中。股神评估美股的“巴菲特指标”也明显指向美股价值被高估，该指标用美国股票市场总值除以美国GDP，比值达到80%就已表明美股已经达到“充分价值”水平，不过市场的非理性往往会令该比值远离“充分价值”水平，目前，该比值已升至120%上方，并开始朝着1998年附近的历史高位进发。
北京时间2015年2月27日(周五)15:19，国际现货黄金报1210.46美元/盎司；现货白银报16.60美元/盎司；现货铂金报1175.02美元/盎司
【黄金、白银、铂金被严重低估】
加拿大保囵集团(BMG)总裁Nick Barisheff近日受访时指出，相比于历史标准和当前全球经济形势，贵金属行业中的黄金、白银、铂金非常便宜。铂金比黄金价格更便宜是非常罕见的，因而目前钯金较黄金被低估了；白银较黄金也被低估了。
他指出，金价/银价比率大约为为73:1。而据美国地质调查局的预估，地壳中白银数量仅为黄金数量的60倍。根据美国铸币法案，金银二本位制使用的是16:1，如果按照1980年这个标准，金价/银价比率应该大约为56:1。白银相对黄金而言被低估了。
同时，黄金价格本身也是被严重低估的。金价目前被低估至接近1200美元/盎司的附近。截止2012年的很多年历史数据来看，美国债务与金价关系保持着97%的正相关。自2012年后，两者走势开始出现分化，金价下跌而美国联邦债务规模继续上涨。但从2000-2015年这十几年的时间整体来看，金价与美国债务仍保持了93.7%的正相关(下图1所示)。因而，从至少20年历史预估，当前金价的公允价值应该在1800美元/盎司附近。
金价目前被低估了，银价和铂金价格则更是被低估了。因而，这三种资产存在很大的后补升值空间。鉴于央行们仍在大肆扩张货币规模规模，处在贴水状态的黄金、白银、铂金，目前正应尽可能多地买入。
【美股被明显高估】
基于历史标准和当前全球经济形势，哪些资产又是被高估的呢？
Nick认为，美国股市价值是被高估的重要资产代表。人们忽略诸如市盈率(P/E ratios)、每股收益(EPS)等指标，一股脑门地将资金倒入美国股票市场中。股神评估美股的“巴菲特指标”也明显指向美股价值被高估，该指标用美国股票市场总值除以美国GDP，比值达到80%就已表明美股已经达到“充分价值”水平，不过市场的非理性往往会令该比值远离“充分价值”水平，目前，该比值已升至120%上方，并开始朝着1998年附近的历史高位进发。
北京时间2015年2月27日(周五)15:19，国际现货黄金报1210.46美元/盎司；现货白银报16.60美元/盎司；现货铂金报1175.02美元/盎司