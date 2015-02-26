巴菲特放眼德国：将收购更多好公司

北京时间2月26日凌晨消息，亿万富翁投资者、有“股神”美誉的沃伦·巴菲特（Warren Buffett）已经准备好在欧洲最大经济体德国展开一场并购“狂欢”，此前他麾下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）已经在上周开始采取行动，收购了一家小型的德国零售公司。

巴菲特在周三接受德国《商报》（Handelsblatt）采访时表示，他喜欢德国公司的原因是其为投资者提供监管和司法上的保护，而且哪怕是小型企业也拥有全球性的业务覆盖范围，比如说伯克希尔哈撒韦在上周收购的摩托车装备和配件零售商Detlev Louis Motorrad-Vertriebs等。

巴菲特说道：“我们当然有兴趣收购更多的德国公司。德国是一个出色的市场：人口众多，购买力庞大，而且德国人颇有生产性。我们还喜欢（德国企业的）监管和司法架构。”

巴菲特称其已经做好了现金收购好的德国公司的准备，他表示欧元走软只是其决定在德国市场上扩大投资的原因之一。“欧元走软自然有利于并购交易，但欧元汇率并不是我们的原始动机。我们只是想要拥有更多的德国好公司——那才是我们的目标。”他说道。

在被问及最近市场上有关伯克希尔哈撒韦有意收购德国糖果企业哈里波（Haribo）和印刷机制造商海德堡印刷机械公司(Heidelberger Druckmaschinen AG）的传闻时，巴菲特回答道：“有些时候会有报道说我们有兴趣（收购一些公司），但实际上这些报道不是真的。但如果你能安排一项交易的话，那么我就会给你付费。”

上周，伯克希尔哈撒韦同意以略高于4亿欧元（约合4.56亿美元）的价格收购Detlev Louis。