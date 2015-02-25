中国是亚洲汇率战中的关键角色

随着对于爆发全球汇率战的担忧增强，亚洲的注意力都集中到了中国身上，观察中国是否会为了扭转经济急剧放缓而让货币贬值。

亚洲的一些央行匆忙降息，不仅表明他们面临通缩性压力，也显示出如果中国让人民币走软，这些央行的政策选择将极其有限。

印尼周二突然降息，此前新加坡、印度和中国已经降息。这些央行今年均意外降息以刺激经济成长。

从某些方面来看，印尼央行降息之举提醒人们，人民币对于亚洲地区的货币政策决策是多么关键。

印尼卢比不断贬值，通胀也在下降，但仍然较高。周二的降息动作暗示出在两大风险因素降临之前行动的紧迫性：美国公债收益率(殖利率)急升或人民币急贬。

这两种情形都可能导致亚洲货币急剧贬值和外资流出。

虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的时间和速度仍未可知，但中国让人民币贬值的机率确在上升，尽管这种机率是从非常低的水平上升。

“中国压低本币汇率不再是个难以想象的问题了，”汇丰银行驻香港的亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann表示。

他说，中国面临的通缩压力令外界预期，该国可能跟随日本和其他欧洲国家的脚步，放松政策以托升国内物价。此类举措已导致日圆和欧元等货币大幅贬值。

“中国可能扰乱其他央行放松政策的计划。这些央行可能不得不维持较高的利率水平以遏制本币跌势，这将成为抑制经济增长的主要因素，因为这些经济体高度依赖信贷以推动消费，”Neumann表示。

人民币汇率成为稳定器

中国有理由打压人民币汇率，人民币贸易加权汇率在过去一年已经明显上升。

该国的消费者通胀率目前处于五年低点，而生产者通缩情况正在加剧。由于政府正在尝试控制地方负债，因此并不愿意大举降息或增加政府支出。

人民币贬值将有助于推高出口获利，提振增长并创造就业。中国2014年的经济增速为24年来最慢。

不过，中国同样有理由维持人民币汇率稳定。资本外流可能会引发动荡，导致楼市价格进一步下跌、庞大的影子银行系统出现坏账和违约恶性循环。

虽然中国央行已经允许人民币逐步走软，甚至为此调整每日中间价，但人民币跌幅不大。

自11月以来，人民币兑美元(6.2598, 0.0053, 0.08%)累计下挫2.3%，跌幅低于其他大多数亚洲货币。同期，印尼卢比兑美元就下跌了近6%。

美银美林分析师表示，人民币贬值目前仍只是一个尾部风险，也就是说贬值机率极低。但他们估计市场定价显示，2015年人民币贬值10%的机率为30%。

由于亚洲大多数国家要么向中国出口商品和服务，要么与中国争夺不断下滑的全球需求，提高本币竞争力的竞赛可能会变得愈发激烈。

美银美林分析师Piron估计，菲律宾披索、泰铢、新加坡元和印尼卢比贬值风险最大，因为从历史来看，他们的贸易加权汇率过高；台币和印度卢比的风险较小。

但分析师认为，只有中国采取某种重大举措，例如大幅下调人民币兑美元中间价，或是把人民币汇率从盯住美元改为与更广泛的一篮子货币挂钩，那么事情才会变得更加糟糕。

这可能会加剧汇率波动和贬值程度，引发大规模的资本外逃，并迫使这些国家加息。

“人民币已成为亚洲的稳定器，我们只是希望中国不要收回这个稳定器，而让所有人失控，”Neumann称。

“如果那样的话，我们将面临一场汇率风暴，可能会极其动荡。”