吃喝玩乐京城人均消费居全国前五

昨天，记者查询大众点评年味地图发现一个有趣的现象，在一些三四线城市，人均餐饮消费贵过一二线省会城市等。如昨天下午6:25左右，在江苏省，吃饭人均消费城市排名前三位分别是南通、常州和苏州，省会南京排在第10名；在浙江省，吃饭人均消费排名前三位的分别是舟山、温州和宁波，杭州排名第7位。在山东省，吃一顿花费排名前三位的依次是烟台、青岛和东营，济南排名第7。

“近年来，不少三四线城市的消费阶段性的高于一二线城市，尤其在餐饮方面。”大众点评相关负责人分析认为，一方面春节期间一二线城市人口大量返乡，阶段性拉高了当地的消费水平；另一方面，三四线城市餐饮竞争还不充分，春节期间开店营业的餐饮店数量不多，也一定程度上拉高了节假日的人均消费价格。过大年，回老家朋友亲戚一起聚会吃饭，花钱不重要，感情才重要。

吃过了团圆饭、拜过年、走亲串友之后，长假的最后几天举家出游也成为很多人的选择。大众点评年味地图昨天上午11点的数据显示，春节热门旅游线路之一海南当前最火的菜是文昌鸡、椰子饭和海南粉；春节热门旅游线路之二云南当前最火的菜是汽锅鸡、过桥米线和小锅米线；而在西双版纳，最火的菜品都是当地的特色美食，如菠萝饭、罗非鱼、香茅草烤鱼等。此外很多家庭也选择短途游，江浙短途游热门线路之一绍兴当前最火的是臭豆腐、红烧肉和绍三鲜；短途游热门线路游之二的江西上饶当前最火的是荷包鲤鱼、秘制血鸭和粉蒸肉。