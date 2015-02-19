纽油暴跌4%破50美元 美国原油库存增长大超预期

北京时间2月19日下午消息，纽约原油期货价格暴跌4%，跌破美元，扭转此前三个交易日的连续上涨走势，美国原油库存增长大超预期。

北京时间16:44，纽约原油跌4.13%，跌破每桶50美元，布伦特原油跌3% 。美东时间周三晚些时候公布的数据显示，截止2月13日一周，美国原油供应较此前一周暴涨1430万桶，Platts调查的分析师预测为增长310万桶。

最近几个星期以来原油价格一直都呈现出上涨走势，其中伦敦北海布伦特原油期货价格与1月份触及的低点相比已经上涨了34%，纽约原油期货价格同期也上涨了20%左右。

花旗集团(C)旗下期货交易部门Citi Futures的分析师蒂姆-埃文斯(Tim Evans)称，虽然目前布伦特原油期货价格达到了去年12月份以来的最高水平，但市场担心全球原油供应过剩状况最终将导致油价承压。他还指出，纽约原油期货价格相对于布伦特原油期货价格的疲 弱表现意味着，市场至少在某种程度上承认美国原油库存正处在上升趋势中。上周美国原油库存触及4.179亿桶的历史新高。

德国商业银行(CBK)分析师称，预计API和EIA数据都下降显示原油库存增长，这意味着美国原油库存连续第四个星期创下历史新高。另一方面，布伦特原油期货价格则得益于市场关注重点向供应风险的转移。举例来说，利比亚实际上已不再出口原油，原因是其所有的原 油出口港现在都已关闭。但据石油巨头英国石油(BP)称，原油市场的供应过剩状况可能需要几年时间才能缓解，原因是近年来美国页岩油行业的繁荣发展和相对表现疲弱的需求导致市场对欧佩克(OPEC)原油的要求下降。