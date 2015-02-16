美元对日元支撑位试探成功

美元兑日元汇率成功试探了117附近的支撑，并形成了一个强劲的反弹突破。这显示日元的走弱将持续，上方目标位于125附近。美元兑日元汇率的上升趋势在一个限定得很好的交易带中运行。2014年11月突破至109以上后，在113附近有一个交易带目标，它已经被达到了。将交易带的宽度从113向上投射，在117附近设立了新目标。运用同样的计算方法在121附近得到下一个上方目标，它在2014年12月被达到。

快速的上升趋势是由来自日本银行（BOJ）第二轮货币宽松新的刺激措施造成的。这在2014年11月初期将美元-日元汇率推向一个7年的新高。这种快速上升的行为受到交易带活动形态的约束，这一形态在2013年6月以来一直在支配着市场。交易带活动被用来理解美元-日元汇率的发展行为。

美元-日元汇率形成了一个下降三角形形态。这通常是一个看空的形态。如收盘价低于117，则下方形态目标位于113附近，这是根据交易带的宽度计算得出的。

美元-日元汇率的下降三角形形态并不总是看空的。2014年1月直到2014年6月，美元-日元汇率也形成了一个下降三角形形态。然而，在2014年这个形态横向运行，利用交易带位于101附近的下轨作为支撑位。市场横向运行长达5个月时间。直到2014年9月才突破至105以上。

目前，美元-日元汇率已经快速运行，并从下降三角形形态突破。在这种情况下，美元-日元汇率的第一上方目标是再次试探的121附近的压力位。

从下降三角形突破是横向盘整形态持续的信号，使用117作为支撑位。交易者寻找汇率在117至121附近压力位之间的震荡行为。这种震荡形态可能会持续数月时间。

未来突破至121以上将是更长期的上升趋势持续的信号，第一目标位于125附近。这显示出由于日本试图改善其出口以及在国际市场竞争的能力，日元将持续对美元严重走弱。日元的走弱一部分也是美元力量变强的结果。