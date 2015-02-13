经济疲弱美元走低 金价攀升

据美国《市场观察》2月12日报道，受美元紧缩、经济不佳和2014第四季度贵金属需求旺盛等因素影响，国际金价在本周第三个交易日小幅回升，为本周以来首次。但美股分流了重金属投资，限制了金价的进一步攀升。

11日，金价在跌至本月最低点后小幅回升，纽交所四月交割的黄金上涨0.1%，以1220.70美元每盎司成交。而在之前的两个交易日金价下跌近22美元。三月交割的白银涨0.2%，收报每盎司16.794美元。

欧元区关于希腊债务问题的谈判仍未达成一致，各国财长表示仍需继续协商几天以制定计划。据此，在线外汇交易平台AvaTrade公司首席市场分析师Naeem Aslam认为：“金价涨幅有限，除非希腊问题难以解决，而这种可能性很小。金价应该就维持在1200美元(每盎司)左右，突破空间不大”。

受乌克兰与俄罗斯达成停火协议影响，美股上涨。美国12日发布的数据显示，一月全美零售额低于预期，二月第一周失业申报人数增加了25000人。

金价小幅攀升表现平平，而美元疲软却提振了贵金属投资的吸引力。世界黄金协会发布的报告称，由于2014年世界两大主要黄金市场中国和印度均表现平平，全球黄金需求量有所下降。但是第四季度黄金需求同比增长了6%，达988吨。

其他贵金属方面，四月交割的铂金收报1200.50美元每盎司，涨4.9美元;三月交割的钯金上涨了7.10美元，至773.65美元每盎司;三月交割的高档铜增长2.4%，以2.602美元每磅的价格成交。