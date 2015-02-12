欧元兑人民币汇率“破7” 中国学生留欧正当时

1月23日，欧元兑人民币汇率跌至6.9795，首次“破7”，创下13年来的新低，1月29日更是一路走低至6.9426。据了解，欧元的适用国家包括：爱尔兰、奥地利、比利时、德国、法国、芬兰、荷兰、卢森堡、葡萄牙、西班牙、希腊、意大利等，其中有一些国家是中国留学生热衷的留学目的地。这就意味着，申请去这些国家留学，学费和生活费将更加便宜了。

启德教育集团欧亚经理李宝丽介绍，以申请赴荷兰读本科为例：普通本科生在荷兰的学费约为7500欧元/年，如果算上生活费8000欧元/年，则合计约需15500欧元。按2014年1月29日欧元兑人民币汇率8.3398计算，约需人民币12.9万元；而按照2015年1月29日的人民币兑欧元汇率6.9426计算，则约合10.7万元人民币，同样一个专业一年可节省2.2万元人民币。想节约费用的学生，应该趁着汇率低前往欧洲留学，抓住这个留学好时机。

另外，李宝丽提醒，学生最好趁汇率降低的时候，多兑换一些欧元，降低留学花费。另外，银行之间的汇率也会有所差别，例如境内境外，或者各大银行汇率都不一样，学生可以留意各银行购买汇率的高低，选择最优惠的那间。如果是涉及到国外大额支出，建议学生用银行卡支付，减少持有外币。

至于部分人担心欧洲可能因为汇率降低，可能出现物价大幅上涨或者学校涨学费等，李宝丽表示，目前没有收到欧洲学校关于学费上涨的通知，因此学生无需担心。

不过伴随着欧元贬值的是美元的升值。据报道，1月26日，人民币对美元连续第二天暴跌，即期汇率贬值一度超250个基点，下跌幅度也达到1.94%，逼近2%的“跌停线”，创汇改以来纪录。人民币贬值，无疑增加留美学生的费用。留学专家以美国留学生每年学费加生活费25万元人民币为基数，分别按照1月14日的6.19和1月27日的6.23人民币兑美元汇率来计算，结果显示，1月27日的汇率会导致留学费用增加约1万元人民币。