美黄金再次失手，破位1220的支撑位置

【行情评述】

今日沪金主力合约AU1506下跌2.85元，跌幅1.14%，报收于247.85元，持仓增加226手至224192手，交易总手163350。沪银主力合约AG1506下跌28元，跌幅0.77%，报收于35858元，持仓减少814手至388184手，交易总手1601470手。

【市场资讯】

有消息称，希腊已向欧洲债权人提供了有关债务重组协议四项准则。而欧元集团主席表示，并未能就希腊债务救助问题与其他国家代表达成一致协议，将于下周一继续磋商会谈。但市场对于希腊债务问题的担忧正在逐渐消退，美国股市周三大致收平，美联储官员的讲话继续为美元涨势加一把火，周三美联储官员费舍尔表示，通胀的放缓不会令美联储加息推迟，并认为推迟加息具有危险性。昨日美元指数上破95关口，黄金节节撤退，进一步下探支撑位，连续两日收跌。但黄金多头并未真正妥协，金价上涨可能性仍在。

财经评论员DominicFrisby周三(2月11日)撰文称，目前黄金月线级别已经出现过去10年来第四次关键的买入信号，尽管未来几天或几周或许还会下跌，但从长期投资角度而言，现在购买黄金正是时候。Frisby表示，从下方的黄金月图来看，2005年末、2007年中、2009年中MCAD双线都曾出现金叉，对应走势图的绿色买入点(箭头)，且MACD动能柱均位于零值附近。此外，2007年、2008年以及2012年曾出现3次看跌信号(即MACD双线死叉)。整体来看，之前6个关键结点中只有2007年的看跌信号失效，足以证明准确性之高。Frisby指出，即便眼下出现这样的长期买入信号，但未来数日或数周金价可能还会继续回落，之后才开始启动大幅反弹。不过，他警告，如果几个月之后金价延续下跌，并促使MCAD双线再度死叉，则长期看涨的观点无法成立。

【操作建议】

前期持续不断的风险事件推动了资金涌入避险资产推高贵金属反弹，而后美国良好的就业市场数据加大了美元加息的概率，市场焦点重回美国和美元身上。不过希腊危机等不确定因素仍可能短期内带动反弹，但难以持久。不过技术上确实出现超跌的买入信号，因此有部分人士认为可能转势头。本公司研究认为，美黄金测试1220美元的支撑，有破位迹象，中线贵金属仍潜伏着继续回落的风险，操作上建议少动多看，逢高沽空。