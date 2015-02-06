成品油价格将告别“十三连跌

经历了长达7个月的下行之后，国际油价近日强劲反弹，累计涨幅近两成。多家机构预测，伴随国际原油价格上涨，春节前最后一轮调价窗口(2月9日24时)开启时，成品油价格将迎来“十三连跌”后的首次反弹。

受美国炼厂石油工人罢工和美国石油钻井数量减少等因素影响,近日国际油价出现大幅反弹。WTI、布伦特3月期价连续三日收涨，分别自1月底每桶46.23美元、49.6美元快速涨至53.05美元、57.91美元，涨幅均超11%。据金银岛测算，截至昨日第八个工作日，参考原油品种均价为49.91美元/桶，变化率7.99%，国内汽柴油对应上调幅度为290-310元/吨。

此次成品油调价窗口的开启，再次引发市场对于成品油消费税调整的关注。此前，财政部自去年11月28日起，已经三度提高成品油消费税，分别为去年11月28日，将汽油消费税单位税额由1元/升提高到1.12元/升;12月12日，将汽油消费税单位税额由1.12元/升提高到1.4元/升；今年1月12日，将汽油消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强指出，此前几次成品油消费税调整都是在油价下调时，可以减少社会对于调价的关注，而这次成品油价格很可能是上涨，如果再上调消费税的话，民众可能难以接受。而经过三次调整后，成品油消费税的调整空间已经比较有限。因此，此次成品油价格的上调，应该不会伴随着消费税的调整。