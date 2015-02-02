欧元贬值13年以来新低 三四月欧洲游是热门

近日欧元对人民币汇率跌破“7”整数关口，成为新欧元正式流通13年以来的新低。欧元大幅贬值的消息，让手持人民币打算出境游的国人按捺不住。

同程旅游日前发布的《2015年春节出境游需求趋势报告》显示，2015年春节黄金周期间选择出境游的游客占比四成多，国人出境游热情继续高涨。另一组携程旅游的统计数据显示，今年春节期间欧洲跟团游人数同比去年上涨50%，自由行出行人数翻倍。

三四月欧洲游是热门

除了东南亚、日韩等热门海岛游，今年春节欧洲旅游市场整体向好。“欧洲旅游产品提前售卖期较长，春节欧洲游热潮从去年12月就开始抬头，一些热门团队游产品在1月初已经‘满员’。”携程旅游网欧洲产品经理告诉记者，从携程最新发布的《春节出游意愿报告》来看，欧洲位列国人春节最向往的出境旅游目的地之一。

欧洲游产品更加丰富。记者登录携程网看到，以杭州站为例，欧洲游产品多达上千条，其中自由行产品214个、出发地参团641条，法国、意大利、瑞士、英国、德国、奥地利、希腊等成为冬季欧洲最热门的目的地。

春节黄金周的来临，更多的消费者青睐7至10日的线路。相比于旅途中走马观花，一地或二地休闲深度游的产品颇受关注，如“奥地利阿尔卑斯山+瑞士+德国10日跟团游”，走走停停式旅行更受欢迎。

“三个星期前就有游客过来问有没有春节后去欧洲的团期安排，往年我们到一月底才会开始制定三月以后的欧洲行计划。”杭州国际旅行社市场营销推广中心副经理童丹峰介绍，他们的春节欧洲团两周前已全部满位，大都是几个家庭一起包团出游过年，现在来订最早只有三月以后的欧洲团了。

和2014年春节期间的欧洲游价格相比，今年的价格持平或略降。1月22日，欧洲央行超过1万亿欧元的量化宽松政策让欧元应声下跌。这个被拉长的欧洲游旺季，从节庆里的举家团无缝转接节后的蜜月和中老年人出行热。杭州各大旅行社立即加推三月四月的欧洲游线路。

杭州国际旅行社三月份主推的三条欧洲线路，既有古堡婚礼式，也有荷兰赏花节，价格都在万元左右。以前动辄几万元花费的欧洲贵族式旅游，借着欧元贬值和出境游浪潮升温，变得越来越大众化。

观光购物，假期升值

细心的驴友一定盘算过，和2014年圣诞购物季时的汇率相比，兑换1000欧元又可以便宜近600元人民币了。因为欧元的贬值，让国人这个假期的欧洲行升值不少。

汇率变化搅动着跨境游市场。不管是景点的门票还是酒店的费用，和去年同期的汇率1:8.5相比，如今的境外旅游和消费相当于享受了8.5折的优惠。欧元贬值“笼络”了一部分还在犹豫的游客，使得近段时间咨询和报名出行欧洲游人数增长明显。欧洲云集了大量的品牌化妆品、皮具等老牌奢侈品，无论对于欧洲自由行还是跟团游的游客而言，去欧洲“血拼扫货”似乎已成为“标配”。

“随着欧元、澳元、卢布的下跌，人们对相关货币目的地的出行欲望明显上升。因为出境购买奢侈品已经成为人们出国旅游的一项主要目的。国内超过万元的包包、名表，根据汇率变化，加上退税的因素，可以节约高达3000元以上，所以汇率变化对出境游有很大的刺激因素。”浙江建设国际旅行社总经理助理侯潇明说。

相比早前的卢布贬值，欧元贬值更具诱惑。中国人开始“买买买”，不只因为手里的人民币在欧洲更经花，也因为奢侈品大国法国从1月7日开始了为期一个多月的冬季打折季。而从2014年9月3日起开通的杭州—西安—巴黎航线，让浙江游客可以在家门口飞向时尚之都巴黎，不用再去上海赶飞机或者从其他城市转机。杭州市民王女士去年12月中旬就订了二月初的欧洲团，她说：“我们几个小姐妹一起从杭州直飞巴黎，要买的东西太多了，说不定把团费都挣回来了。”

除了购买奢侈品划算不少，自由行乘客游玩成本进一步下降。欧元贬值，带来欧洲当地酒店、餐饮、机票和地接成本的降低，背包客们在网上预定接送机、租车、欧铁通票、WIFI租赁等地面服务更为便捷省钱。