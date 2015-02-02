降息200基点至15% 俄罗斯货币政策突然变脸

俄罗斯央行1月30日宣布，为遏制经济进一步下滑，将基准利率由17%下调至15%。俄罗斯央行当日发布政策声明称，此次基准利率下调200基点，旨在遏制经济进一步降温，稳定物价水平。这是俄罗斯央行去年连续5次加息后的首次降息。截至1月26日，俄罗斯消费者价格指数(CPI)增速已超过13%。

俄罗斯央行1月30日宣布，为遏制经济进一步下滑，将基准利率由17%下调至15%。俄罗斯央行当日发布政策声明称，此次基准利率下调200基点，旨在遏制经济进一步降温，稳定物价水平。这是俄罗斯央行去年连续5次加息后的首次降息。截至1月26日，俄罗斯消费者价格指数(CPI)增速已超过13%。

当天俄罗联邦杜马经济政策委员会主席鲁坚斯基表示，在基准利率保持在17%的高位条件下，俄罗斯中小型企业、农业、工业均不可能得到发展，支持央行将基准利率进一步下调。

自2014年3月乌克兰危机升级以来，西方对俄罗斯发起多轮经济制裁，导致俄罗斯资本外逃、货币持续贬值、通胀攀升。俄罗斯央行去年5次加息，使基准利率从5.5%一路攀升至17%。据彭博社报道，俄罗斯央行收到了来自该国政商界领袖的请求——放宽货币政策，其中包括俄罗斯亿万富翁奥列格·德里帕斯卡。他警告称，此前的多次加息后，俄罗斯经济活动将会陷入停滞。

俄罗斯经济发展部部长乌柳卡耶夫1月31日表示，根据该部最新预测，今年俄经济将萎缩3%，明显低于去年12月的预测。据最新预测，2015年俄国内生产总值(GDP)将萎缩3%，固定资产投资下降13%，工业生产下降1.6%，零售贸易总额下降8%，职工工资和居民实际收入降幅将分别超过9%和6%；通货膨胀率将达12%，资本外流将达1150亿美元。

为应对油价暴跌和西方制裁导致的经济危机，上周俄罗斯公布了一项规模2.34万亿卢布(约合348亿美元)的计划。此外，俄罗斯还在拟定为存在问题的银行资产创建“坏账银行”的提案。在过去一个月里，俄罗斯已向金融机构注资24亿美元，其中包括拯救国有银行俄罗斯外贸银行(VTB)和俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)。

摩根士丹利在最新报告中将今年的俄罗斯GDP同比增长预期由-1.7%大幅下调至-5.6%，将明年该国经济预期由同比增长0.8%下调至同比下滑2.5%。

摩根士丹利指出，俄罗斯经济会面临以下风险，首先，俄罗斯政府为稳定局势而采取的政策会压低卢布汇率，推升国内通胀；其次，西方可能进一步加大对俄制裁，这种潜在威胁可能导致俄罗斯评级遭下调、俄罗斯的指数从国际股指中被剔除、国内资本外流加剧，促使卢布汇率进一步走低，通胀进一步上升；第三，俄罗斯政府可能最终实施资本管制。