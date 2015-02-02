美元陷入回调 金银强势反弹

由于近期美国官方公布了去年第四季度的GDP年率初值，公布值为2.6%，前期值为5.0%，市场预期值为3.0%，很明显公布值小于市场预期值，这是一个显而易见的利空数据，对于美元空头交易者来说绝对是一次绝佳的做空机会。当然行情也确实走出了回调形态，但是这波回调深度值得谨慎对待，也就是这个数据的持续时间应该不会很长，所以建议投资者如果手中有空单并且出现盈利，可以适当平仓。

虽然美元出现回调，但是黄金和白银却出现了比较大幅度的上涨，而且黄金的上涨幅度十分惊人，直接让许多空头交易者望而却步，白银虽然涨幅不及黄金，但是也不可小觑，这也就意味着行情走势完全。我们在交易时一定要坚持，不要逆势操作，这是我们不能逾越的鸿沟。以目前的黄金和白银走势来说，不可以轻易做空，因为黄金的反弹似乎有下方的支撑作用，所以才会如此肆无忌惮。

交易前，一定先定性分析，即行情是属于单边下跌，单边上涨，还是震荡。一定先定性。震荡一定要区间交易，还有就是是采取挂单交易方式还是市价入场方式，理由是什么，尽量以挂单方式为主。平仓出场的时间，如果是区间交易，可以在遇到阻力位支撑位之前出场，如果行情属于单边市，可以移动跟进止损位。

交易方向不能和日线相反，但是注意两个问题，一个是如果日线周期遇到阻力位，难么小时周期交易一定反复震荡。二是交易时注意日线的波动范围和小时波动范围注意周期一致。当行情波动频繁，一天之内行情多空不断变换方向的情况下，可以采取挂单的交易模式，只有行情波动幅度小，方向稳定性好的情况下才可以市价建仓。即使这样也要在关键位置入场。账户上面有亏损单子，绝对不能加仓，不能开任何新单。