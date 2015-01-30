伊坎：苹果是几十年来最佳股票 仍被严重低估

被称为华尔街“狼王”的激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)周三接受采访时表示，苹果的股票被严重低估了，他之前给出的203美元目标价都有些太低。他建议苹果进行更多的股票回购。

伊坎将苹果称为过去二三十年来最佳投资之一。他认为现在的苹果就像曾经如日中天的宝丽来和施乐一样，是行业的统治者。后两者的股价最高都曾到达过40-50倍的市盈率。而如今苹果的市盈率还不足20倍。

本周二，苹果公布了靓丽的财报，公司一财季销售创纪录同比激增46%，净利润大涨37%至180亿美元，创历史新高。财报推动苹果股价周三涨5.7%至115.31美元，创9个月最大涨幅。

他还表示，自己此前把Netflix卖得太早了。他曾在2012年以58美元的均价买入Netflix股票，在随后的14个月里，该公司股票翻了五倍。最后他于2013年10月抛掉了所有299万股股票，净赚7-8亿美元。

而一年前，Netflix的股价大约为386元，而截至周三收盘，Netflix的股价为442.46美元。

对此他感到颇为惋惜：“我当时之所以比较保守，是因为我担心FCC委员会会对互联网内容进行新的监管限制。但如今这片疑云已经散去，我完全同意Brett(伊坎的儿子)和Dave(伊坎的合作伙伴)的看法。我当时要是多买点就好了。”

他的儿子Brett Icahn还补充说：“就像我们过去所说，Netflix现在依然被低估了。”

卡尔·伊坎今年已经78岁高龄，净资产238亿美元，在彭博的全球富豪榜上排名第30位。他本人是苹果公司的股东和坚定看多者，持有超过1%的苹果股票。