避险资金助金价走出熊市

黄金价格在2014年年末被市场普遍看空，进入2015年却开始突然拉升。截至1月21日收盘，COMEX黄金期货 2月合约累计上涨9.26%。金价为何突然拉涨呢？未来影响黄金价格的因素有哪些？目前黄金遭遇1300美元/盎司的重要压力位，未来黄金将结束反弹还是逆转走牛呢？我们将对以上问题逐一分析。

北京时间1月15日晚间，瑞士央行意外宣布取消欧元/瑞郎汇率下限，并推行负利率政策。该消息导致欧元/瑞郎瞬间暴跌，引发金融市场剧烈波动，黄金随之上涨，COMEX黄金期货 2月合约当日收盘上涨2.45%。当日全球最大的以机构投资者为主的SPDR黄金ETF增持1.35%，这是该基金最近两年多来持续减持过程中最大的单日增持。1月16日该基金增持1.92%，20日再次增持1.55%。1月15日美股下跌，10年期美国国债收益率下跌14个基点，反映了国债、黄金作为避险资产受到追捧，美股作为风险资产遭抛售。因此，黄金价格的上涨主要源自避险资金推动。

除就业数据外，2015年公布的大多数美国经济数据不及预期。这导致标普500 指数截至1月21日下跌1.30%，美股在2015年年初的表现被称作最差开年。更值得注意的是，因交易部门收入下降以及天价罚单等，美国银行业去年四季度利润大降遭遇寒冬，拖累标普500金融行业指数同期大跌5.18%，美国10年期国债收益率同期大跌30个基点，凸显其避险地位。

欧元区近期受欧央行QE预期影响，金融市场表现普遍乐观，股市普涨，10年期国债收益率普遍下跌。希腊国债收益率也下跌了38个基点，显示欧央行的努力暂时挽救了欧元，这对美国市场也有一定的积极影响。尽管以原油和铜为代表的大宗商品暴跌加剧了低通胀压力，但黄金对抗美元信用风险的作用仍在发挥积极作用。美国金融行业指数的下跌表明了市场对金融行业的信心下降。这是黄金开年大涨的重要原因。

综合以上分析，避险情绪是金价2015年开年上涨的关键原因。那么，在接下来的时间中，市场存在哪些风险会影响到金价呢？

一方面，1月25日希腊将迎来大选，其大选结果将影响到希腊是否退出欧元区。目前选举结果仍有较大不确定性，欧央行QE或影响希腊大选。因此需关注欧央行QE相关信息。希腊大选短期利多黄金，中长期影响有限。

另一方面，重点仍是美国的经济数据表现。这将反映美国经济复苏的进程，决定市场对美股的信心。尤其需要关注金融行业的四季度财报，这将影响市场对金融行业的信心，是黄金走势的关键影响因素。目前市场预期美联储将推迟加息 ，因此1月29日美联储公布的FOMC利率声明和1月30日公布的去年四季度GDP数据均是关注重点。