油价暴跌为加拿大经济蒙上阴影

加拿大中央银行加拿大银行21日将基准利率由此前的1%调降至0.75%，是时隔4年多来的首次降息。

业内人士认为，未来加拿大央行可能更多地寻求货币政策工具应对经济下行风险，但油价若持续下跌或者低位运行，将打压加拿大石油企业、股市以及加元汇率，为2015年加拿大经济增长蒙上阴影。

未来或诉诸更多货币政策工具

加拿大银行在21日发布的货币政策报告中认为，油价暴跌将对经济增长带来负面影响。

加拿大银行预测，2015年加拿大国内生产总值(GDP)将增长2.1%，2016年有望增长2.4%。该行对低油价将给加拿大经济造成的不利影响表示担忧，认为油价和其他大宗商品价格下滑将令经济承压。

加拿大帝国商业银行高级经济师彼得·布坎南表示，央行旨在通过采取降息的货币政策工具来应对能源产业带来的经济下行风险，“考虑到央行上述预期，若2015年下半年经济好转的愿景落空，央行会诉诸更多的政策工具。”

石油产业恐难免厄运

过去半年多来，国际原油价格遭遇腰斩，加拿大能源产业深受影响。有业内人士指出，2015年或将是全球石油产业的寒冬，加拿大也不例外。

首当其冲的则是石油企业。据统计，自去年6月份以来，加拿大股市能源类股票大幅下挫，多伦多证券交易所主板的能源板块跌幅达40%，多数权重较大的石油类上市公司股价已经跌去20%至30%。

石油行业在加拿大经济中占有重要地位。据官方数据显示，2013年，加拿大能源工业对GDP的贡献份额为9.6%；加拿大出口的财政收入中，能源工业占23.3%的比重；能源类股票占据多伦多证券交易所S＆P／TSX综合指数20.43%的权重。

有经济学家预计，加拿大经济今年将可能因油价走低而损失高达110亿加元(约合92亿美元)的出口收入。

加拿大著名智库加拿大咨议局20日发布的研究报告指出，低油价将使加拿大各个行业遭受不同程度的影响。

有业内人士预测，油价暴跌给加拿大本地的石油企业带来巨大损失，并可能引发裁员潮。

加元中短期难改弱势

在汇率方面，受油价走低的冲击，加元中短期内将会延续前期的疲弱态势。记者在采访中了解到，加拿大作为原油输出大国，近些年来，汇率和石油呈现出正向走势，加元汇率走软在很大程度上减弱了油价暴跌对加拿大能源产业的负面效应。

分析人士指出，央行21日降息的政策取向意味着央行寄希望于加元的走软抵消一部分油价下行带来的冲击。当日央行的利率决议一公布，加元汇率应声下挫。21日加元兑美元汇率盘中创1：0.8081新低，这是自2009年4月份以来的最低纪录。

分析人士此前预期，加拿大央行加息时间可能在2015年下半年。但由于当前低油价的影响，央行的加息行动恐怕将会延期。分析人士认为，这也将削弱加元的升值预期。

一位不愿透露姓名的业内人士向记者分析说，持续的低油价走势已经影响到加拿大2015年的经济增长预期，目前来看，未来油价出现“V”字形反转上扬趋势的可能性不大，而可能呈现“U”字形的价格走势，“慢跌”或者油价保持在低位运行，将使已经出现经营困难的加拿大石油产业“雪上加霜”。