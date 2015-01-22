Windows 10微软高举免费大旗 外媒评论汇总

微软发布了全新的操作系统Windows 10预览版。新版系统的更新包括：全新的浏览器Spartan，整合语音操作助手Cortanna，分离的桌面、平板操作模式Continuum。微软同时也宣布Windows 7、Windows 8和Windows 8.1用户可以在一年内免费升级Windows 10系统。

《华尔街日报》：新的操作系统并不仅仅是纠正以前的错误

Windows 10系统纠正了曾经Windows 8的一些错误。在这些表象之下，我看到了微软下一个十年的规划愿景，最重要的是微软向世界宣告了他壮士断腕的勇气决心。微软未来发展的正确方向已初现端倪，但是我希望它不要走得太过激进超前。

路透社：免费模式对微软来说是一次赌博

Windows 10免费模式是微软一次有计划的赌博，微软希望借此让更多设备安装上他们的系统。微软未来将通过售卖在线版Office和云服务的方式弥补这一部分损失。

CNN：微软希望新系统能带来超越屏幕的统一体验

微软已经意识到Windows 8系统并不被消费者坦然接受，允许这些用户免费升级至Windows 10反映了这一事实。Windows 10为那些从未升级至Win8的Win7用户提供了相似的使用体验，但是它也兼顾了平板和手机用户已经习惯的Metro界面，通过Windows 10加入的全息眼镜功能，微软希望新系统能带来超越屏幕的统一体验。

《今日美国》：完成旧版系统到Windows 10的升级是关键

微软CEO纳德拉要把Windows带到正确的道路上。但是新版操作系统还需要几个月才能问世，我们也不知道从Windows 8到Windows 10是否只是微软的一次象征性转变，但最终的考验还是微软如何推进从旧系统到新系统的转换。