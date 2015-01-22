法兰克福1月20日电这一周欧洲热闹非凡。21日达沃斯论坛开幕，25日希腊大选来临，同样备受瞩目的还有22日的欧洲央行货币政策会议。

从诸多信号看来，市场已基本确信欧洲央行即将宣布大规模购买国债，即开启全面的量化宽松（QE）。不过，相对于人们已经熟知的美联储QE，欧元区QE可有大不同。在欧洲央行公布“答案”之前，不妨先一探究竟。

为什么要QE？

从概念上看，自欧洲央行2014年11月宣布将其资产负债表扩充至2012年初水平起，实际的量化宽松就已开始。至今，欧洲央行扩充资产负债规模主要靠购买资产支持证券（ABS）、担保债券和长期再融资操作三大措施，效果十分有限。

欧洲央行必须大规模购买政府及企业债券才可能实现资产负债表扩大约1万亿欧元的目标，这部分扩大购债又被称为“全面量宽”以示区别。

欧洲央行是近三年来唯一出现资产负债表萎缩的主要央行。原因在于欧债危机初期欧洲央行通过长期再融资手段向银行提供无限流动性，而当银行业稳定后，由于实体经济信贷需求疲软，银行纷纷归还贷款，钱都回到了欧洲央行账本上，货币政策未能真正传导至实体经济。

和日本、美国等经济体一样，欧元区推出QE也是因为其利率接近零，传统货币政策“弹药”已耗尽，央行选择通过向经济体系大量注入资金以刺激经济。

怎么推QE？

市场普遍预计欧洲央行22日将宣布5000亿至8000亿欧元规模的购债计划，而目前欧元区各国国债总规模约为7．18万亿欧元。因此，市场预期欧洲央行将推出几轮QE，总规模或超出其提出的1万亿欧元目标。

目前最大的悬念是欧洲央行如何推QE。热议购债方案主要有如下几种：一是欧洲央行按各国在央行核心资本的出资比例购买各国债券。这一方案的弊端在于，德国和法国将分配到最多份额，合计接近50％，而最需要救助的希腊、西班牙、爱尔兰、葡萄牙、意大利五个国家对应份额要少得多，远低于各国2015年到期的债务和需要偿付的利息。

二是欧洲央行随意配比购买各国国债。欧洲央行购债的唯一法定限制为在二级市场上所购任何一国国债占总购买量比例小于25％。但如果欧洲央行偏向购买经济弱势国家债券，将引发德国等国的批评。

三是由各国央行购买本国国债并承担全部或部分风险。据德国《明镜》周刊报道，欧洲央行行长德拉吉已向德国总理默克尔提出这一方案，以最大限度打消德国债务共担的疑虑。但多位知名经济学家均撰文反对该方案，主要理由是这意味着欧洲央行放弃代表区域整体行动的能力，这将极大打击市场信心。

QE如何生效？

一般来说，QE生效主要依靠三大机制：一是央行通过购买国债压低长期利率，降低借贷成本，以促进信贷融资；二是向原国债持有者置换自由资金，刺激信贷、投资和消费；三是推升股票、房地产等资产价格，居民财富增加进而提高消费。另外，在美国，美联储推进QE的同时，政府也实行了减税等扩张性财政政策，对刺激经济起到了配合作用。

对欧元区而言，有经济学家指出，上述第二条渠道将是欧洲央行QE生效的主要通道，因为欧元区国家国债长期利率已经处于低位，居民投资结构及企业融资方式与美国存在差别，而且扩张性财政政策目前在欧元区内难以实现。

效果有多大？

受制于上述种种因素，分析人士普遍认为欧洲央行QE对经济与通胀的直接作用并不太乐观。摩根士丹利预计欧洲央行每购买1万亿欧元国债，将拉动通胀与经济增长仅0．4个百分点。而德意志银行内部估算结果仅为0．25个百分点。

记者走访的专家与业内人士表示，不论欧洲央行QE以何种方式出台，作为世界最大经济体之一，欧元区这一历史性的货币决策与海量货币投放将对本区域及世界的资金流动、汇率变化、贸易与经济形势等注入不容小觑的变量。尤其在当前普遍存在的通胀下滑压力之下，发达经济体与新兴经济体都将因此迎来新的挑战。等待“靴子”落下之后，这些问题还值得仔细分析与探索。

