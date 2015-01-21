谷歌联手太空探索技术公司开发卫星互联网

太空探索技术公司在一份简短声明中提到，谷歌、富达等将总共拥有该公司不到10%的股份。这意味着太空探索技术公司的估值超过100亿美元。

美国媒体说，太空探索技术公司将利用这些融资推进它新近提出的卫星互联网计划。太空探索技术公司近日表示，将用5年左右时间，投入至少100亿美元建立一个约4000颗小型卫星组成的全球通信卫星系统，提供卫星互联网服务。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克表示，发展卫星互联网是为了向用户提供更加廉价、高速的互联网服务。长远来看，卫星互联网有可能成为远距离互联网数据传输和向偏远地区普及互联网的主要方式。

谷歌曾在2013年提出要投资10亿至30亿美元建立卫星互联网系统，但这项计划因去年合作伙伴退出而受挫。而谷歌公司此次投资意味着它继续致力于通过卫星互联网系统普及互联网服务。

美国OneWeb公司近日也表示计划用小型卫星网络实现全球互联，高通、谷歌等大公司也有意对此类项目投资。卫星互联网未来将成为美科技公司激烈竞争的一个热门领域。除了卫星互联网，谷歌公司还计划用高空气球传送互联网信号。

