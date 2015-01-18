怎样做产业才可以“飞起来”？

在数字化互联网时代，前所未有的不确定性挑战着曾占据GDP过半的传统行业，新技术、新思维冲击着原有的经济形态和商业模式。站在时代的转折点，该如何面对未来？最新发布的新书《数字化时代的十大商业趋势》给出的答案是，趋势超越优势，思维引导战略。只有敏感察觉和精准把握未来趋势，才能站在风口飞起来，才能成为全球竞争的赢家。该书作者之一、中欧国际工商学院院长朱晓明强调，数字化时代，最大的趋势是创新，大众创业，万众创新，每个人都能把握机遇，成为下一个成功者。

该书预测的十大趋势为：趋势一：大数据——从碎片化数据到大数据；趋势二：云计算——从离线计算到云计算；趋势三：平台——从单边市场到单边市场+双边市场；趋势四：移动互联网——从PC互联到移动互联；趋势五：软件定义一切——从软件定义硬件到软件定义一切；趋势六：外包、众包——从小而全、大而全到外包、众包；趋势七：需求驱动——从供应驱动到需求驱动；趋势八：长尾市场——从规模经济到长尾市场；趋势九：数字金融——从传动金融到数字化与互联网金融；趋势十：O2O模式——从纯线下、全线上到O2O模式。来自

十大商业趋势展示了一副令人振奋的画面：数据可以挖掘，资源可以共享，信息趋于对称，从而成本得以降低；长尾可以捕捉，蓝海可以抢滩，企业借以整合，从而市场得以重构。

朱晓明提示，数字化时代：“趋势”可能大于优势。在一个时段一个地区，也许你这个产业拥有不可替代的优势，但是数字化年代，每天都会刷新记录的。所以这个问题让很多已经有成就的企业家必须要深思，你要保持优势，如何密切注视趋势，要赶上趋势，甚至于创造趋势。

朱晓明以为，软件定义一切就是预示着数字化时代软件将是最强生产力的根本趋势，会颠倒我们过去的理念。第六个趋势，外包众包揭示了生产组织方式的一种变革。要使你原有的产品经济年代的生产计划部门，人事部门，你管计划，管销售，管人士的办法已经要彻底变革了。因为众包管辖的人绝对不是你眼皮底下的人。第七个趋势就是消费驱动力的变迁趋势。无数事实证明，这个需求驱动变得越来越重要了。谁不了解需求，谁就会退出市场。第八个趋势就是长尾，二八的现象已经发生变化了，所以企业对市场群体也应该关注他的变迁的一种态势。第九个趋势是数字化互联网金融，剖析了金融模式从产业渗透到所有的生态圈都发生了很大的变化。第十个趋势就是万千企业都必须要考虑他用纯线下或者是纯线上的模式带来的利弊得失是什么，也许就预示着这十大趋势当中最后一个趋势就是O2O模式是众多商业模式当中最佳的选择。