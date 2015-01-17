中国“隐形富豪”数量或超已公开富豪

“中国的隐形富豪可能更多”

在中国的“著名”外国人，胡润肯定算一个。

由于不安分，胡润出于“个人兴趣”创立发布了中国第一份财富榜。也由于不安分，胡润在中国的事业越做越大，目前他的公司业务涵盖了榜单制作、媒体、活动组织、广告宣传等多个领域。胡润说，人生没有回头路，如果没有学习中文以及和中国的缘分，自己仍然会创业，不管是什么结果，相信一样忙碌精彩。

首份榜单稿费一字一块钱

胡润的名字为中国人熟知，从他1999年发布中国第一份富豪榜单开始。这份榜单让中国人第一次明白最富的国人是谁，其财富多到什么程度。对于并不推崇张扬和炫富的中国而言，这份新鲜的榜单带来的既有冲击，也有刺激。

一个外国人究竟是如何想到要创立中国第一份富豪榜单的？胡润告诉南都记者，大学毕业后他进入英国的安达信会计师事务所工作，被外派到上海驻站，这期间他发现了中国富豪榜单的空白。出于个人兴趣，他开始着手为中国富豪排名次。胡润说，这种“说干就干”，不怕苦不怕累的精神，是成功的必要条件。

胡润优异的语言天分在中国也得到充分发挥。流利的中文帮助他在中国顺利开拓新事业。胡润和中文的缘分始于十八岁。1988年，胡润去了趟日本，经历了日本“最好的年代”。当时的胡润发现，日本人和中国人彼此不甚了解，甚至政商高层之间亦如此。他深深感到，两国彼此毗邻尚且知之甚少，但生意往来离不开信息。于是他敏感地意识到，中国这片还未广为人知的土地上一定蕴藏着巨大的商机。

说干就干。除了到中国人民大学学了一年中文，胡润还在到英国安达信会计师事务所后，择机来到上海工作了两年。这家公司已不复存在，而胡润的事业在中国正蓬勃展开。

创业的道路并不平坦。由于平台有限，起初，胡润的事业发展不得不借助更高更大的平台，《福布斯》杂志是他最初的选择。在连续四年给《福布斯》编排中国百富榜后，胡润决定自立门户。

谈及当年的合作，胡润说，“跟他们合作，我只能拿一个字一块钱的稿费。我的名字和招牌价值完全没有体现。只有自己创立品牌做榜单，很多想法才能尽情施展并实现。”

当初胡润离开《福布斯》并非主动。在《福布斯》一个非常赏识胡润的编辑离开后，胡润收到《福布斯》发出的解除合作的通知。让胡润气愤难平的是，《福布斯》还打算撇开他开始做财富榜单，“这是我的创意和劳动，做这份榜单也花了很多资金，这是我投入了巨大心力做出来的成果，《福布斯》完全是CO PY-PA ST E(复制粘贴)我的工作，我觉得这是很恶性的行为。”

事实证明，离开的决定非常正确，“单飞”后的胡润事业也步上了快车道。目前，他是胡润百富公司总裁兼首席研究员，公司旗下拥有多份财富杂志，并出版“胡润财富系列”著作。现在，胡润认为自己的公司已不再只是调研公司，虽仍以调研为主，但早已涵盖了研究、媒体传播、活动组织等。

“当我准备自己做时，我已经开始寻找合适的合作伙伴。自己做，不再借助别人的平台踩在前人的肩膀上，这是全新的开始，也是真正的磨练。”胡润说，英国人的创业意识并不算浓厚，社会阶层也呈现固定的趋势，他自己也不是一开始就预料到能在中国创下今天这样的事业。但在年轻时爱玩爱尝新的他学会了中文，来到了中国，结下了这份缘分，便“一不做二不休”，一步步把事业做大。

他说，正是在中国的征途中，挖掘了自己的创业DNA。

一两年见一遍富豪榜上1/3的富豪

无论是重学重仕的儒家传统，还是谦虚谨慎的民风民调，都在很长一段时间内影响着中国富豪。他们大多“闷声发大财”，也让国际社会对中国财富状况所知甚少。当胡润的百富榜单刚出炉时，迅速引起轰动。不少人认为，这份榜单，甚至在一定程度上改变了中国人对富豪和财富的观点。

对此，胡润告诉南都记者，自己只是踩上了时代节点，抓住了转型时期的国民心理。这个时期，人们有靠双手创造财富的欲望，也有通过财富窗口来了解行业行情的需要。这份榜单，可以说“生而逢时”。

“我觉得从国际的角度来看，中国富豪榜的影响还是很深刻的。大家没想到中国企业家精神有这么强。”让胡润觉得欣慰的是，现在欧美人能说出来的中国企业家名字还是很多的，比如到美国上市的阿里巴巴老板马云，中国很多富豪都走向了世界，也让全世界了解了中国的财富和产业进程。胡润认为这很有必要，不能一提富豪，人们只知道比尔·盖茨、巴菲特这些老面孔。

胡润的百富榜越做越大之后，事业线也越拉越长。他开始积极奔赴中国各地实地调研，会见政要和企业家，并与那些愿意“显山露水”的富豪们交朋友。

有人如北京前首富李晓华要求胡润不把自己列入榜单，也有人登门要求与胡润及他的榜单建立联系。刚刚发布榜单时，胡润连半个上榜人都不认识。如今，他已经基本能做到至少约见1/3的上榜者，还对其中很多人的生活兴趣及各种正传趣闻颇有了解。百富榜之外，胡润也开始做富豪居所趋势榜单、富豪休闲趋向调研榜单等五花八门的新产品。

胡润日益庞大的事业中，除了发布富豪榜单，还开始在纸媒上讲述自己跟富豪交朋友的趣闻轶事。很多人很关心他究竟是如何跟“真土豪”交朋友的，胡润笑言，自己跟富豪的交往是工作的一部分，是为了调研和搜集信息素材。

胡润说，目前他保持每一到两年就见一遍富豪榜上至少1/3的富豪。他认为，中国富豪跟发达国家的富豪不同，大概九成多的中国企业家是真正的“富一代”。不比英国工业革命等久远时代的积累，中国财富在近代经过数轮洗礼，现在活跃的富豪多是真正的白手起家。而这个时代，也给了中国企业家大量机会。

胡润更注意到，中国没被挖掘的“隐形富豪”还相当多，数量可能要超过已公开的富豪。

他总结，“隐形富豪”又可分为两类，一类是低调，不愿意曝光；另一类则是“吸血鬼”型富豪，害怕阳光，因为随之曝光的还有来路不正的灰色甚至黑色收入。胡润表示，自己会根据公开资料、实地调研、企业访谈等综合手法来进行财富榜单编排，不管对方是否愿意，不管自己是否收到律师信甚至受到人身威胁，都会按照原则照排不误。

对于坊间对他榜单真实性的质疑，胡润解释，自己的数据有依据有调研，至少真实度能有七八成，而且随着算法的进一步科学化和细分化，真实度会越来越高。

少壮派富豪后生可畏

如果不做中国富豪榜单，胡润会做什么？是家乡的一名高级会计师，还是全球大型金融机构合伙人？都有可能。胡润对南都记者说，很多英国人都尊崇子承父业，英国创业的氛围也并不是很浓。但他16岁那年就被父亲果断“断粮”，利用假期独自到葡萄牙“历练”，在完全陌生的环境里跟完全陌生的人打交道。胡润说，这些经历未必对他后来的事业有看得到的帮助，但事实上帮助他拓展了眼界，磨练了意志，这是在课堂上永远也学不到的。

回忆起当年的创业时代，胡润感慨地说，当年刚毕业在英国，年轻人没什么责任和负担，做一份喜欢的工作就好，有很多时间去旅行去体验。所以胡润也毫不犹豫来到上海工作了两年。如今在自己的子女教育上，胡润希望孩子能“学贯中西”。目前他的孩子跟着家人在上海生活，到16岁左右，胡润打算送他们到英国去接受教育。

“一直以来我的公司就是独立的机构，从来没有其他人参股。”谈及当年与《福布斯》的合作，胡润已经很平静，他认为所得远大于所失。因为他是最早通过富豪榜来了解中国人创业精神和故事的人。胡润说，之前他不了解中国人，认为中国有钱人的财富是通过某些手段获得的，这种不能称得上是企业家，只是富豪。“但我比较幸运地较早认识了中国的创业者，他们很有特色，有他们的故事，所以我们要讲他们的故事，这就是我的事业。”

在中国生活多年，胡润注意到，在中国“富不过三代”的俗语同样管用。同时非常难得的是，中国的女企业家无论是工作环境还是地位都居于高位。胡润笑称，在英国，女强人必须里外武装成“超级男人”的样子才能镇得住男人、获得尊重，而在中国，很多女企业家还保留着很浓厚的女性特质，同时能把事业做好，这非常难得。

“这个问题我也思考了蛮多次，可能一是新中国成立时，从政治方面就强调男女平等。还有一个原因就是中国以前的计划生育政策规定所致，因为生一个孩子，工作不会受到太多影响。”胡润分析。

胡润也注意到，中国的少壮派富豪后生可畏。这也推动他兴致勃勃地开创少壮派富豪榜，“通过这种细分榜单可更清晰地看到财富趋势，比如我们最近就发现了8位白手起家的年轻富豪，这个分析对年轻人来说既是鼓舞，也是带动”。胡润希望，通过他的观察，能够为期望勤劳致富的企业家，提供一个窥探成功的窗口。

南都专访

“中国富豪以前打高尔夫现在开始跑步”

南都：如何评价过去十年中国经济的发展？

胡润：这个时代可说是最好的时代，给了企业家很多机会。当然隐形富豪还有更多，有很多是我们榜单还没有追踪到的。我们也会继续深挖。比如说一些新上市或不打算上市的企业，还有一些年轻的潜力巨大的企业都值得关注。南都也会关注财富趋势和故事，对我们来说也是很好的参考和帮助，我还蛮经常看的。

南都：这些年你榜单上的人物上上下下，还有人上榜后出了经济问题，有人调侃你的榜单为“杀猪榜”，你怎么处理这些压力？

胡润：我们的数据是有专业可信度的。对于提出要上榜或不上榜等要求的，我只能说我拟榜单是根据客观数据来做，不征求对方意见的。压力总是有的。特别是创业企业，难免上上下下，起起伏伏。但企业家还是要有能力和担当。我发现中国的企业家这方面也很强大。这几年，中国富豪们越来越关注健康问题，注重健身。比起以前打高尔夫，现在很多富豪开始跑步。这是好现象，有了好身体才能保证自己能对企业担负起更大的责任。关于“杀猪榜”，我统计过，上榜的2400人里，出过经济问题的才28个人，百分之一点几的人被抓进去，这个比例其实蛮低了。整体上我认为中国的民营经济是最健康的。

南都：有没有想过十年后你的事业能达到什么高度？

胡润：我本人经常接触企业家，也发现他们很少想到以后怎样。企业家分两类，一类很聪明，知道他5年以后的计划，从创业第一天起到5年后做什么，都严格按照这个来做。第二类人可能占了90%，就像我这样，不知道第二年第三年会怎样，没有什么硬性的规划，随着热忱和梦想去走。

南都：如果不做这一行，你的生活会怎样？你有没有崇拜的偶像？

胡润：这种问题不好说，毕竟人只有一种活法，我来到了中国，打下了事业，这就是缘分。如果不来中国做榜单，我有可能变成一个IT男或者会计事务所的合伙人。这样的生活会更稳健。但现在这个创业的过程有很多欢乐，虽然有上有下，但我非常喜欢。

关于偶像，我自己也经常问企业家。回答最多的包括爸妈、爷爷奶奶之类家族的人。第二种是工作上的精神偶像。我自己印象比较深刻的是，早期在安达信工作时的一个老板，他大学毕业就去了安达信，工作二十几年快要退休了，但退休前有段时间出去创业3年，完全失败了，一分钱没赚到。然后他就回安达信了。他很淡定，失败了没关系，但至少尝试了。这就是我欣赏的精神。要做到领导，必须要有的就是这种创业精神。

南都：推荐一本最近在读的书？

胡润：我个人喜欢探险家的书。推荐一本特别有意思的书，跟我的行业有关，《T h e R ich (富 人)》，作 者 叫Jo h nK am pfer，这本书写得很好，是从不同时代找到20多个成功的人，有国王、企业家、将军、政治家等。作者分析人，跟我分析百富榜人物很相似。我看这本书，并不关心被分析的人，但感兴趣的是他跟时代的关系，成功的为什么是他？他到底开不开心？我发现历史上很多功成名就的人，并不开心。这一点很重要，也值得反思。

人物简介

胡润(Rupert Hoogew erf)，1970年出生于卢森堡，毕业于英国杜伦大学，曾留学中国人民大学习汉语，留学日本习日语，通晓德语、法语、卢森堡语、葡萄牙语、日语等七种语言，现为胡润百富公司总裁兼首席研究员。曾在安达信伦敦和安达信上海工作七年。1999年，和助手编排了中国内地百富企业家排行榜，并在美国《福布斯》杂志刊登，之后创建自己的排行榜。如今除了百富榜，每年还推出IT榜、地产榜、女性富豪榜、少壮派富豪榜等多种细分富豪榜单，其创立的"胡润百富"公司还涉足文化传播、活动组织、媒体顾问等多个领域。

一个认识最多中国富豪的外国人，一个实现了"中国梦"的外国人。"闯入者"胡润既是记录者也是观察者，他开创了在中国为富豪排名次的新传统，也为更多的中国人打开一扇通往财富的窗口。

南都渊源

1999年之后，南都多次报道胡润富豪榜及其相关榜单。

18岁对任何一个人或者机构来说，都是一个重要的开始。但更重要的，是十八年的第一天，这一天就看你如何重新开始。

