17个月内37家信托公司布局微信营销

开通微信平台的信托公司占比53%，移动端的营销布局对客户黏性、投资者教育、产品销售的潜在推动不可小觑

互联网金融在2014年迅速发展，信托公司自然也不肯错过。从2013年8月份信托公司推出第一个微信订阅号以来，据《证券日报》记者初步统计，截止到目前，至少37家信托公司在微信平台认证了服务号或订阅号，其中部分信托公司多个子账号运营。但是相对于其他金融行业在微信平台的布局，信托公司总体比重并不算高。

除了微信平台外，多家信托公司去年亦通过手机应用的方式拓宽和维护客户渠道，中信信托、平安信托等均在苹果商店有应用产品推出，并在其中接入了现金类信托产品申赎功能等。

另据记者了解，部分信托公司已成立专门的互联网业务团队或部门，旨在研发植入互联网基因的创新型信托产品。信托触网，看似迟缓，但晚走一小步，或许就已经落下了一大步。

信托产品

移动端营销热络

信托产品的私募性质使得信托公司对互联网态度“慢热”。

2013年8月外贸信托首家启动了微信订阅号“五行财富”。截止到目前，据本报记者初步统计，有至少37家信托公司在微信平台认证了服务号或订阅号，行业占比53%，其中部分信托公司多个账号运营。

据记者初步判断，这些微信公众号的最新认证日期集中在去年上半年及2013年年底，按照微信公众号认证的相关要求判断，信托公司微信公众号成立的高峰应在2013年四季度到去年上半年之间。

不过，与行业共69家公司的总数相比，53%的比例在整个金融行业来讲并不高。“信托产品大额交易的特性，省不掉面签时的信息沟通，一般来讲，这一渠道仅仅能提供产品预约功能，信托公司的动机相对来讲并不高。”一位信托研究人士表示。

据记者观察，一般来讲，一个信托的微信号会设置产品推介预约，信托研究及新闻、活动推送，以及公司简介等功能的板块。所谓产品预约，往往也只是在微信号中回复“产品名称+预约金额+客户姓名”等信息后，再由工作人员主动接洽。

不过，虽然微信号对产品销售本身改变不多，信托公司推广此项业务却另有深意。“最重要的是通过这一平台及时传递公司讯息，新产品及研究成果，让客户查询已购产品的信息。这是与老客户一个很好的沟通渠道，有助于增加客户黏性，对产品营销的潜在推动是不可小觑的，也对投资者教育很有意义。”

此外，包括中信信托、平安信托、中建投信托、上国投等信托公司以手机应用的方式布局移动端，并在其中接入了现金类信托产品申赎功能等。国投信托近日称，其打造金融产品一体化推广平台“国投财富APP”，客户通过在智能手机及其他客户端安装和使用APP，可以实时了解国投金融板块下的各类理财产品信息，信托产品，资管产品，基金产品等，还可以在线预约认购理财产品，查询交易情况。

信托是

最适应互联网的金融载体

除了信托公司自身尝试通过互联网实现渠道延展之外。去年，信托触网最明显的事例无疑是第三方成立的专注于让信托“平民化”的平台，实现信托产品销售和转让。

其中，“信托100”网站曾被信托业协会点名违规，不过，截止到目前，“信托100”网站通过其拆分份额的方式，仍有多款信托产品在发售。多盈金融、高搜易等围绕信托产品收益权转让开发的平台也在持续发行相关产品。

不过，无论是信托布局移动终端，还是第三方的互联网信托产品营销行为，在业内人士看来，本质上仅仅是信托的互联网化，“信托的互联网化在提升客户体验方面有很大的促进，算不上真正的互联网金融创新产品。真正的互联网信托创新应植入互联网的大数据、创新、分享等基因，而互联网信托产品的开发可能会对行业大格局带来颠覆。”

值得注意的是，目前已经有部分信托公司对互联网信托领域的创新展开了研究和布局，在业内人士看来，在所有制度中，信托的灵活性最适合成为连接互联网创新、分享等基因的载体。

据记者了解，部分信托公司已成立专门的互联网业务团队或部门，旨在研发植入互联网基因的创新型信托产品。信托触网，看似迟缓，但晚走一小步，或许就已经落下了一大步。

