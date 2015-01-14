中国原油进口创历史新高 油价暴跌刺激进口需求

中国海关周二(1月13日)公布的数据显示，中国2014年12月原油进口飙升至历史新高，此前一家国有贸易公司在新加坡大举买入原油，表明中国政府在全球油价重挫之际加快扩大库存的步伐。

中国海关的初步数据显示，中国去年12月份原油进口增至3040万吨， 相当于每日约719万桶，超过了4月份创下的681万桶的前历史高点。中国2014年全年进口原油3.1亿吨，同样创下历史新高。

在油价跌至五年多来的最低水平之际，中国扩大战略储备，来自中国的需求为全球石油市场提供了支撑。

大宗商品研究公司安迅思息旺能源预计，中国2015年的原油消费量将增长5%，到今年年中，中国政府势必囤积约700万吨的战略储备。

交易平台运营商Platts的数据显示，中国联合石油在一个新加坡交易平台购买了47船定于上月交付的原油。

安迅思驻广州分析师Amy Sun接受电话采访时表示，“中国联合石油10月份购买的规模创纪录的原油似乎已经交付卸货，帮助进口数字升至新高。同时，政府借低油价之机扩大商业和战略储备。”

中国石化和中国海洋石油今年上半年可能一起为战略储备第二阶段的两个项目加油。Sun表示，预计1-3月份中国每月的原油进口将在2500万-2600万吨之间。