欧版QE效果将不及美联储QE

北京时间1月14日凌晨消息，据外媒报道，市场预计欧洲央行（ECB）行长德拉吉将很快就会发布有关在欧洲推出量化宽松（QE）计划的确切消息。

事实上，欧洲央行备受关注的新一轮主权债券采购计划（即所谓的量化宽松政策）将很可能基于成员国央行所作出的贡献的大小。但不管什么形式，它几乎可以肯定将会是金融危机爆发以来，全球市场推出的最没有效率的一轮量化宽松。

我们已经知道，欧洲主权债券的投资收益率是非常低的，并且欧洲整体经济低迷。此外，无论是基于国内生产总值（GDP）、债券市场规模、央行的贡献或主权评级，新一轮的债券购买都将集中于德国、意大利和法国等欧洲核心国家。这在刺激消费者和企业借贷方面并不能取得什么效果。

我们目前还无法知道美国的量化宽松政策在未来几年是否能够起作用。如果——我强调只是如果——它起作用了，这需要归功于美国发达的债券市场，并且美国以消费为主导的经济具有很强的乘数效应。但是欧洲央行的债券采购计划不太可能有这么幸运。

什么能够促使投资者或企业进行借贷呢？要么是为了增加资本支出以扩大业务规模，或是为了进行金融资产重整，以购买一个现有的现金流（其价值大于持有债务的成本）。前者增加了资本存量，后者只是转让其所有权。

毫无疑问，美国的量化宽松政策导致两种情况都有发生——以进行金融资产重组为目的的借贷多于前者。而欧洲的结果也将是一样的，但天平将更加朝着金融资产重组一方倾斜。

美国QE可能取得的进展是看到银行出售债券以换取美联储支付最低利率的现金。

从本质上讲，为换取具有更大利润的核心贷款，它们的净利息收入（NII）将被稀释。但是有哪家欧元区的银行（其中大部分已经挣扎于亏损的边缘）会牺牲NII来换取欧洲央行的负利率存款呢？他们将无法把这些资金放贷出去，因为在欧洲根本没有需求。

有人可能会说，在开展痛苦的结构性改革时需要宽松的货币政策。但宽松一定要跟随改革而来吗？或者至少会相伴而来吗？一些政府，受量化宽松的提振，为了取悦选民，可能会无视基本的问题，开始重新放任开支。

目前市场似乎表明，欧洲央行确定进行量化宽松政策的消息将能够对欧洲股市产生积极的作用。这也许是事实，但是这将是短暂的。事实很快就会变得清晰：欧元区的量化宽松政策是比其它任何地方都低效的，而欧洲的增长前景依然暗淡，因为尚缺乏供应方面的改革。