低油价为建设战略石油储备提供契机

１月１２日电自２０１４年６月以来，国际油价持续下跌，并于上周跌破每桶５０美元的心理关口。有分析人士指出，目前全球原油供应充裕，为补充国家战略石油储备提供了契机。对于重要能源消费国来说，低油价正是加快能源布局的时机。

石油储备建设迎来契机

近期油价大跌的主因是全球原油供过于求。一方面各大产油国加紧生产，另一方面全球经济增速放缓压制原油需求。２０１４年纽约和布伦特油价全年跌幅分别高达４６％和４８％。进入２０１５年，国际油价延续了去年的跌势，短短几个交易日内下跌幅度已超过１０％。

国际能源署规定的战略石油储备能力“安全线”是相当于本国９０天的净石油进口量，而目前中国的石油战略储备工程，专家最乐观估计也仅相当于６０天左右的石油净进口量，离“９０天标准”尚有不小差距。

奥本海默基金公司基金经理李山泉认为，低油价不是长期趋势，因为北美页岩油未来产量增长有限，特别是在低油价环境下，一些高成本油田将被迫关闭停产，而全球原油需求依然存在。因此，原油消费国应在低油价环境下签署长期原油购买合同。

李山泉指出，油价大跌导致重要产油国俄罗斯的经济遭受挑战。俄罗斯卢布大幅贬值后，俄罗斯资产变得便宜，原油消费国企业应考虑在俄罗斯寻找有价值的资产进行购买。

从事能源交易的分析资本管理公司合伙人杨涛表示，国际市场重要买家应该在油价下跌之际签订有利的购买协议，加紧建设战略石油储备。

油价短期仍有下行空间

对于国际油价走势，分析人士普遍认为，市场恢复供需平衡尚需时日，短期内油价仍有下行空间。

面对“雪崩”的油价，石油输出国组织（欧佩克）坚持不减产。彭博社调查显示，欧佩克２０１４年１２月原油日产量为３０２４万桶，仅比前一个月减少１２万桶。阿联酋驻美国大使近日在华盛顿说，无论油价跌到多低，欧佩克都不会通过减产来推高油价。

与此同时，全球最大产油国俄罗斯能源部数据显示，该国２０１４年１２月原油产量小幅增加０．３％至日均１０６６．７万桶。俄能源部长诺瓦克日前表示，俄罗斯２０１５年将维持２０１４年的原油产量。

受益于页岩油气技术的发展，美国原油产量持续上升。目前美国日均原油产量为９１０万桶左右，处于历史高位。

充足的原油供应令金融机构纷纷下调油价预期。在大宗商品市场颇具影响力的高盛发布报告称，油价需要进一步下跌，并在低位保持相当长的一段时间，才能促使美国页岩油领域的投资下降，从而令原油市场供需平衡。高盛将今年纽约和布伦特油价的目标价分别下调到每桶４７．１５美元和每桶５０．４美元。法国兴业银行则预计，今年纽约和布伦特原油均价分别为每桶５１美元和每桶５５美元。

低油价对经济影响几何

国际油价持续下跌不仅有利于原油消费国增加战略石油储备，还显著降低了中国的进口成本，对整个国民经济也利大于弊。

中国海关数据显示，２０１４年１月至１１月份，中国共进口原油２．７８亿吨，同比增加９％。以中国日均进口原油６００万桶计算，每桶少１０美元，相当于每天减少６０００万美元的支出。

国务院发展研究中心郭焦锋引用国际机构测算说，国际油价每桶下降１０美元，可以拉动ＧＤＰ０．１到０．３个百分点。这对于当前下行压力加大的中国经济来说无疑是重大利好。

但油价下跌也难免带来负面效应。复旦大学能源战略研究中心常务副主任吴力波认为，国际油价下跌直接导致国内油价及下游产品价格联动走低，可能进一步强化中国的通缩预期。

在低油价的环境下，也可能出现一些本该淘汰的企业因成本降低而苟延残喘的情况，不利于经济转型升级。

除宏观经济层面外，本轮油价回调还可能导致中国乃至全球新能源产业的投入和研发受阻。中国过去两年都是全球最大的新能源产业投资国，但在油价下跌局面下，如何保持对这一产业的投入力度应当引起重视。