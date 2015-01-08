苹果、特斯拉、Facebook：2014年最受美股散户青睐的股票

“通常来说，我们的客户非常关注新闻报道，”TD Ameritrade负责交易的董事总经理妮可·谢罗德（Nicole Sherrod）说，这家证券经纪公司管理着630万个投资账户，“由于这些头条新闻报道的影响力可能超过以往任何时候，散户投资者在寻求各种方法来参与投资和寻找机会。”

当警察枪杀手无寸铁的黑人小贩，导致抗议活动蔓延到全美各地后，散户投资者纷纷买入泰瑟国际公司（Taser International）和监控系统制造商 Digital Ally的股票。去年10月份，美国确诊首例埃博拉病毒感染者后，散户投资者又成为了特克米拉制药公司（Tekmira Pharmaceuticals）的净买家，这家公司当时正在研发治疗埃博拉病毒的药物。散户投资者还买入了防护设备制造商莱克兰工业公司（Lakeland Industries）的股票。

特克米拉制药公司和莱克兰工业公司的股价都在2014年创下了最高点后大幅回落，但是妮可·谢罗德表示，有许多客户都在去年秋季这些股票价格飙升的机会中获利。

2014年对股市影响最大的消息，或许是石油价格的暴跌——西得州轻质低硫原油（WTI）价格在2014年下跌了50%。这件事带来的积极影响在于，家庭在汽油方面节省的开支将被用于购买非必需品，进而提振消费品板块的营收，而且较低的燃油价格将会降低航空公司的成本，从而提高航空股的收益。然而，这股积极影响的势头并不稳定，因为石油板块股票时不时发生暴跌，足以在某些交易日拉低整个大盘。

去年12月份，散户投资者又成为了哈里伯顿公司（Halliburton）、雪佛龙公司（Chevron）和英国石油公司（BP）等股票的净买家，因为这些公司的股价均创下了52周以来的新低。谢罗德认为这种趋势“有点让人担心”，因为“人们在过去三个月来一直认为石油价格已经探底”。她表示，客户在10月份就开始投资能源行业，而该板块交投最活跃的时间都集中在12月中旬。

总体而言，这家公司的投资者动向指数（Investor Movement Index）在2014年收于5.12，高于11月份时的5.11，但是低于2013年的5.62，也低于2014年3月份创下的历史最高值5.87。尽管该指数相比有所下降，不过谢罗德认为，散户投资者依然看好股市，因为他们是股市的净买家。他们只是变得更有选择性。

“股市以中等偏上的看涨气氛中结束2014年。我们在10月份和11月份看到，投资者的活跃程度略有降低，他们把资金从部分动力股转移到了贝塔系数较低的部分股票中。随着股市不断再创新高，这似乎是种安全的投资策略。到了12月份，这种倾向又略有减弱。散户投资者全面参与到股市的连续上涨中，但是他们似乎非常谨慎。”

